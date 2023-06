Vítor Sobral estreia-se nos restaurantes virtuais com hambúrgueres: é premium fast food

O chef abre o seu primeiro restaurante virtual em parceria com a Volup. As entregas, para já, abrangem apenas o concelho de Cascais, onde Sobral está presente.

Chama-se Da Linha e é o primeiro restaurante a integrar a categoria de premium fast food da Volup. As primeiras encomendas podem ser feitas a partir desta quarta-feira, e os responsáveis estão "confiantes" no sucesso.

A ideia de introduzir uma nova categoria na aplicação partiu de Álvaro Meyer, CEO e fundador da empresa de entrega de refeições. Apesar de serem 90 os restaurantes parceiros na lista, Álvaro deu-se conta de que faltavam os produtos “tradicionais” de qualquer serviço delivery de comida: os hambúrgueres.

Mas a tarefa de encontrar um novo aliado que correspondesse ao “posicionamento de qualidade” da Volup não foi fácil. É importante relembrar que a empresa de entrega de refeições se destina a um segmento premium, e que trabalha com restaurantes de reconhecida qualidade.

Por isso, o CEO procurou apoio junto do chef Vítor Sobral, um dos parceiros com quem tem uma relação mais próxima, uma vez que já trabalham juntos desde que a empresa começou a fazer entregas. Enquanto apresentam este novo conceito no restaurante Lota da Esquina, em Cascais, é Vítor Sobral que diz: “Quando as relações são boas e as parcerias também, isso é uma mais-valia para os dois lados”.

Álvaro Meyer é o fundador e CEO da Volup

É neste restaurante que os produtos vão ser confeccionados. Com diferentes espaços para acolher os seus clientes, este restaurante tem “duas cozinhas que são completamente autónomas”, e a equipa tem “capacidade de resposta” para este novo projecto, refere ainda o chef. E as expectativas são altas: “Muito sinceramente acho que vamos ser felizes”, assevera.

Por enquanto, a oferta estende-se apenas ao concelho de Cascais, porque, refere, é necessário garantir que a qualidade dos produtos se mantém no momento em que entram em casa do cliente. Além de contar com mochilas próprias para o transporte de comida, a equipa da Volup vai utilizar papel vegetal para embrulhar os hambúrgueres, que são posteriormente colocados em caixas biodegradáveis feitas a partir de cana-de-açúcar.

Na opinião de Álvaro, através de um restaurante virtual que só está disponível na aplicação, os chefs têm oportunidade de “entrar num segmento de comida que jamais pensavam que iam fazer”. O CEO acredita que é a “criatividade” da plataforma de entregas que vai permitir testar estas novas experiências. E o próprio chef não podia estar mais confiante: “Nós achamos que é isto que o público vai procurar”.

Os novos hambúrgueres Da Linha pelo chef Vítor Sobral

É na cozinha do Lota da Esquina que os novos produtos vão ganhar forma, e o próprio pão brioche que acompanha todos os hambúrgueres é feito pela equipa do chef.

No menu, vão estar disponíveis duas entradas: croquetes de picanha (9,90€) ou rissóis do mar (11,90€).

Os hambúrgueres são cinco para já, e todos têm a assinatura Da Linha. Mas Álvaro Meyer deixa outras possibilidades no ar, revelando que a ideia é “ir rodando”, e lançar edições especiais ou limitadas.

Hambúrguer clássico bacon Da Linha

Os futuros clientes podem escolher entre o clássico (carne de novilho, queijo Cheddar, alface iceberg, tomate e molho da Linha, 12,50€); clássico bacon (igual ao clássico, mas com bacon grelhado, 13,50€); trufado (carne de novilho, queijo Emmental, cogumelos, cebola grelhada, alface iceberg, tomate e maionese de trufa, 16,50€); pinto (frango do campo panado, alface iceberg, tomate e molho tártaro, 11,50€) e o guincho (camarão, alface iceberg, tomate e maionese de wasabi, 17,50€).

O acompanhamento e outros molhos também não faltam no menu. Quem quiser, pode encomendar batatas fritas (3,90€), ou extras como o molho da Linha e o tártaro (1,20€ cada um) ou, em alternativa, as maioneses de trufa (1,50€), de bacon fumado (1,20€) ou de wasabi (1,20€).

O restaurante virtual conta ainda com duas sobremesas diferentes de pão-de-ló (5,50€ cada): uma de cacau com chocolate, doce de leite e avelã e outra com compota caseira, suspiro, chantilly e fruta fresca.

Pão-de-ló de cacau com chocolate, doce de leite e avelã

