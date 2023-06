Frank Schmidt só queria tranquilidade, mas o futebol ganhou

Já não é fácil encontrar um Alex Ferguson, um Arsène Wenger ou um Guy Roux no futebol europeu – os 44 anos de Roux à frente do Auxerre são irrepetíveis. E para se ter uma noção de que há poucas excepções, aqui ficam os treinadores de maior longevidade em cada um dos principais campeonatos do velho continente: Diego Simeone vai para 12 anos no Atlético de Madrid; Jurgen Klopp está quase a chegar aos oito no Liverpool; Gian Piero Gasperini está a poucos dias de chegar aos sete anos na Atalanta; Olivier Pantaloni, depois de oito temporadas e meia, já é sinónimo do Ajaccio; Sérgio Conceição já vai em quase seis anos no FC Porto. E quem é o mais antigo na Bundesliga?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt