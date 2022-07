Guy Roux, um homem paciente

Com o regresso do AJ Auxerre à Ligue 1 francesa, recordamos a vida de quem foi seu treinador durante 44 anos.

Um lugar na história não é garantia de um lugar permanente no topo. Todas as épocas, há sempre um clube histórico que fica para trás, ao mesmo tempo que outro renasce. Veja-se o exemplo do futebol português: a Académica de Coimbra vai, pela primeira vez, viver na terceira divisão, enquanto o Casa Pia volta a ser de primeira 83 anos depois. Em Espanha, o Deportivo da Corunha continua no purgatório da terceira, enquanto a Premier League inglesa volta a contar com o bicampeão europeu Nottingham Forest. A Ligue 1 perdeu dois dos seus grandes campeões, Bordéus e Saint-Etienne, mas, em compensação, terá de volta o AJ Auxerre, um clube de uma terra pequena feito grande por acção de um homem paciente. Desta vez, o Auxerre só ficou dez anos na segunda divisão. Com Guy Roux, esperou mais de três décadas para ser campeão.