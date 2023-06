Há um português entre os feridos no ataque com faca em França

Um português está entre os feridos no ataque com faca que aconteceu em Annecy, no sudeste de França, esta quinta-feira, confirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

"No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo. Pelo acto de coragem e bravura, uma palavra de profundo agradecimento", pode ler-se no documento.

Contactado directamente pelo PÚBLICO, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirmou a informação avançada pela televisão francesa TF1 de que se tratava de um homem de 72 anos, de nome Manuel.

Esta quinta-feira, um agressor com uma faca feriu várias pessoas num parque infantil, incluindo quatro crianças. Destas, diz a agência Lusa esta sexta-feira, duas ainda correm "risco de vida".

O autor dos ataques é Abdelmasih H., um refugiado sírio de 31 anos que já foi detido pelas autoridades policiais e deverá ser submetido a um exame psiquiátrico esta sexta-feira.

De acordo com a procuradoria francesa, não haverá motivações terroristas por detrás do ataque. No entanto, segundo vídeos que circulam na internet, o agressor terá gritado "em nome de Jesus Cristo" durante o ataque. Entre os pertences do agressor estava um crucifixo e um livro de orações.

Desde o fim de 2022 que Abdelmasih está em França, onde pediu asilo, mas não tem morada fixa. A resposta ao pedido foi negativa e ter-lhe-á chegado no passado domingo, como sublinharam as autoridades francesas.