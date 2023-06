Pedro Nuno volta pela porta de leão e Galamba fica sozinho em casa

Vamos falar sobre um regresso, o de Pedro Nuno Santos, e um adeus, (será?), a João Galamba. Esta semana, o ex-ministro das Infra-Estruturas foi ouvido na comissão parlamentar de Economia. Só falou mesmo sobre a TAP e fez um discurso ao ataque contra o PSD. Sobre a polémica indemnização a Alexandra Reis só mesmo para a semana, quando for à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Mendonça Mendes, o secretário-adjunto do PM que, segundo João Galamba, sugeriu que se ligasse ao SIS perante o extravio do computador do ex-adjunto na célebre noite de dia 26 de Abril, falou pela primeira vez. E o que é que disse? Que não fez sugestão nenhuma. Quanto mais pessoas falam, menos se percebe.

Neste Poder Público está em análise a semana política.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.