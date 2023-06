Presidente executivo da CNN abandona o cargo ao fim de 13 meses

Chris Licht, criticado na redacção da CNN por ter organizado uma polémica entrevista com Donald Trump, em Maio, tinha prometido reanimar as audiências do canal.

O presidente executivo da CNN, Chris Licht, abandonou o cargo nesta quarta-feira, após um período de 13 meses marcado por uma série de polémicas e de confrontos com a redacção do canal, e prejudicado por insucessos em termos de audiências e de receitas financeiras.

Licht, de 51 anos, um antigo produtor do programa de entretenimento do humorista Stephen Colbert, na CBS, foi escolhido em Maio de 2022 para substituir o anterior responsável máximo da CNN, Jeff Zucker, que saiu depois da descoberta da sua relação amorosa com a então vice-presidente do canal, Allison Gollust.

A entrada de Licht causou desconforto na redacção da CNN desde o primeiro momento, com o novo presidente executivo a sugerir que a queda das audiências do canal, nos últimos anos, ficou a dever-se, em parte, a um suposto viés anti-conservador de muitos dos seus jornalistas e directores.

A tensão entre Licht e a redacção da CNN atingiu o ponto mais elevado em Maio, na sequência da transmissão de uma entrevista a Donald Trump, em directo, e perante uma assistência composta quase na totalidade por apoiantes do ex-Presidente dos Estados Unidos.

A entrevista a Trump, proposta por Licht, fazia parte da sua estratégia declarada de reposicionar a CNN como um canal que tanto conservadores como progressistas quisessem ver, o que resultaria num aumento das audiências.

Essa estratégia, juntamente com outras decisões de programação que não se traduziram num aumento das audiências, fragilizou a posição de Licht, cujo trabalho já estava a ser questionado devido à quebra nos lucros da empresa – uma queda de 1,25 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) em 2021 para 750 milhões de dólares (701 milhões de dólares) em 2022, segundo o New York Times.