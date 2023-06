Fumo dos incêndios no Canadá chegou a Nova Iorque: “Limitem a ida à rua o mais possível”

O fumo dos incêndios florestais que estão fustigar o Canadá já atingiu a cidade norte-americana de Nova Iorque. A maioria teve origem a 720 quilómetros dali, no Quebéc, onde esta quarta-feira havia 160 fogos activos. Durante a noite, tanto Nova Iorque como Toronto chegaram a ser as cidades com pior qualidade do ar em todo o mundo à conta do fumo que invadiu a atmosfera.

E o perigo ainda não terminou. Eric Adams, o autarca da cidade nos Estados Unidos, avisou que as condições atmosféricas iam deteriorar-se ao longo desta quarta-feira e deixou um apelo: "Recomendamos a todos os nova-iorquinos que limitem as actividades ao ar livre o máximo possível", declarou. A Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos avisou que a qualidade do ar no nordeste norte-americano seria "nocivo" para pessoas com problemas respiratórios.

Avisos semelhantes foram emitidos no Canadá. Em Otava, a qualidade do ar também foi considerada "de risco muito elevado" pela agência ambiental canadiana. Toronto também está sob um aviso de "alto risco". No Quebéc, palco de alguns dos mais agressivos incêndios no país, as autoridades retiraram todas as pessoas com problemas respiratórios da comunidade de Opitciwan. No total, 100 milhões de pessoas estarão em regiões com alertas de má qualidade do ar em toda a América do Norte.

Os balanços mais recentes apontam que os incêndios no Canadá já destruíram 3,3 milhões de hectares de área florestal, o que corresponde a 13 vezes a média de dez anos. Mais de 120 mil pessoas já foram obrigadas a abandonar as suas casas, pelo menos temporariamente.