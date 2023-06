Lionel Messi mais perto da MLS e do Inter Miami

Quando em todos os quadrantes do futebol se esperava que Lionel Messi pudesse seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo para proporcionar uma última cimeira entre os dois maiores futebolistas do século XXI, graças a mais uma transferência estratosférica para a Liga da Arábia Saudita, a MLS e o Inter Miami CF, de David Beckham, entraram em cena para anunciar a chegada iminente do astro argentino à Florida, com contrato até 2026.

O alarme surgiu com a notícia de que Messi não regressará ao FC Barcelona, onde impera o fair-play financeiro. E, apesar da posição débil do Inter Miami, último classificado da conferência oriental da liga norte-americana, com cinco vitórias e 11 derrotas em 16 partidas, os elementos reunidos pela imprensa internacional, especialmente pela argentina e norte-americana, apontam para um negócio que pode combinar diversos aspectos susceptíveis de bater a proposta milionária do Al-Hilal, de 400 milhões de dólares anuais.

O estilo de vida aliado ao facto de Messi ter residência em Miami e de ficar mais perto da Argentina, para além da interferência de Adidas e Apple no negócio, poderão pesar na decisão do ex-Paris Saint-Germain, que teria ainda a promessa de reforço da equipa com a chegada de Sergio Busquets, antigo companheiro no emblema catalão.

A poucos dias de completar 36 anos, Messi poderia estrear-se no Inter Miami dentro de um mês a troco de um novo recorde em termos de salários na MLS, onde Lorenzo Insigne, do Toronto FC, é o mais bem pago, com 14 milhões. Outra forma de compensação seria oferecer a Messi uma participação no próprio Inter Miami, detido pelos irmãos Jorge e Jose Mas e por David Beckham.

O impacto da chegada de Messi ao futebol norte-americano - depois do pontapé de saída dado por Pelé - seria determinante para a modalidade, numa altura em que a Arábia Saudita continua a investir no recrutamento dos principais nomes do futebol mundial, tendo o campeão Al-Ittihad acabado de garantir a contratação do francês Karim Benzema.