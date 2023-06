Messi fará o último jogo pelo PSG este sábado

O treinador do PSG, Christophe Galtier, confirmou esta quinta-feira que Lionel Messi fará o último jogo no Parc des Princes no próximo sábado, na derradeira jornada da Liga, frente ao Clermont.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Esta será a sua última partida no Parc des Princes, e espero que seja recebido da melhor forma", disse o técnico francês, em conferência de antevisão à última jornada do campeonato.

"Na primeira época teve de se adaptar, foi a primeira vez fora do FC Barcelona, ​este ano tem sido um elemento importante, sempre disponível nas semanas de treino", acrescentou Galtier.

O astro argentino, o melhor jogador do mundo, assinou esta temporada 16 golos e 16 assistências em 31 jogos na Liga francesa. A inconsistência do PSG durante a temporada valeu a contestação dos adeptos, que visaram em particular Messi e Mbappé, sobretudo no mês de Abril.

Na altura, Christophe Galtier protegeu os avançados e lembrou a expectativa de estes dois elementos "desbloquearem situações difíceis". Contudo, sublinhou o treinador dos parisienses, "Messi tenta muito, mas, à sua volta, os outros jogadores também têm de fazer o seu trabalho”.

As declarações do técnico do PSG confirmaram o que o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, havia avançado via Twitter a 3 de Maio: "É agora sabido que o pai de Leo, Jorge, comunicou a decisão ao PSG há um mês".

O avançado, como recorda a Reuters, tem sido apontado ao FC Barcelona, aos EUA e à Arábia Saudita, país com o qual mantém uma relação que vai para além do futebol. Aliás, a recente viagem de Messi ao país resultou na suspensão imposta pelo PSG, uma vez que a visita à Arábia Saudita não foi autorizada e aconteceu após uma derrota no campeonato.

O PSG foi coroado como bicampeão francês na última semana. Por isso, para os parisienses e para o Clermont, que entram em campo este sábado às 20h, nada de novo pode ser adicionado às contas na tabela. O projecto multimilionário dos parisienses continua sem cumprir o objectivo máximo: conquistar a Liga dos Campeões.

Os olhos do mundo voltam-se, uma vez mais, para Lionel Messi e, desta feita, para a despedida de Paris, após duas épocas. Esta temporada, o argentino adicionou ao currículo mais uma Liga e supertaça de França, assim como o Mundial, conquistado no Qatar.