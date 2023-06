Benzema junta-se a Ronaldo na Arábia Saudita

O internacional francês vai jogar no Al Ittihad, equipa treinada por Nuno Espírito Santo.

Poucas horas depois de Karim Benzema ter estado na cerimónia de despedida enquanto jogador do Real Madrid, o Al Ittihad, clube orientado por Nuno Espírito Santo e que recentemente se sagrou campeão da Arábia Saudita, anunciou a contratação do internacional francês.

O goleador, Bola de Ouro em 2022, deixou o Real Madrid após 14 anos no Santiago Bernabéu e assinou um contrato multimilionário com o Al Ittihad, onde irá receber, entre ordenado, direitos de imagem e bónus por ser uma das caras da candidatura ao Mundial 2030 (junto com Grécia e Egipto), cerca de 300 milhões de euros em três anos.

Benzema, de 35 anos, fez toda a formação no Lyon e em 2009 rumou ao Real Madrid, clube pelo qual marcou 354 golos e fez 165 assistências em 648 jogos. A partir da próxima época jogará num dos rivais do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.