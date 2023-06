Quinta na TV: predadores, urgências e combates em revista

O Primeiro Homem na Lua, a estreia de Culpa Minha e A Vida Secreta dos Tubarões estão entre as escolhas do dia.

CINEMA

O Primeiro Homem na Lua

AXN, 14h25

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e a forma como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que conta também com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit. Dos quatro Óscares para que esteve nomeado, o filme arrecadou um, pelos efeitos visuais.

Warrior - Combate Entre Irmãos

Cinemundo, 19h10

Depois de um inesperado regresso a casa, o ex-marine Tommy Conlon (Tom Hardy) pede ao pai (Nick Nolte, num papel nomeado para o Óscar de melhor actor secundário) que o prepare para um torneio de MMA (Mixed Martial Arts), onde espera ganhar o primeiro prémio. Só que isso implica derrotar o seu irmão mais velho, Brendan (Joel Edgerton), professor de física em sérias dificuldades financeiras, com quem sempre teve uma relação complicada.

Culpa Minha

Prime Video, streaming

Estreia. O filme de Domingo González é uma adaptação cinematográfica do primeiro tomo de Culpados, a bem-sucedida trilogia de romances da argentina Mercedes Ron. Noah (Nicole Wallace) é uma adolescente que tem de ir viver para a mansão do novo marido da mãe, um mundo cheio de luxos e práticas com que não se identifica. Também ali vive o enteado da mãe, Nick (Gabriel Guevara). A relação entre eles começa por ser insuportável, mas a rivalidade e a tensão não tardam a dar num amor proibido.

SÉRIE

9-1-1

Fox Life, 15h46

Alarme para o feriado: uma maratona de 9-1-1, composta por oito episódios da sexta temporada. Começa Num flash (título do décimo capítulo) em que o serviço de urgência fica assoberbado pelas consequências de uma tempestade seca. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk (American Horror Story, Glee), a série revela a dureza e o heroísmo do quotidiano alucinante dos agentes de intervenção primária: polícias, paramédicos, bombeiros. Os veteranos Angela Bassett e Peter Krause encabeçam o elenco.

DOCUMENTÁRIO

A Vida Secreta dos Tubarões

Odisseia, 16h03

No âmbito do especial Entre Predadores e a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, são desvendados os “aspectos mais dóceis e menos conhecidos da natureza do tubarão: delicado, tímido, engenhoso, inofensivo…”, explicita o canal. A imersão é proporcionada por imagens inéditas, captadas pelo premiado e experimentado cameraman subaquático Didier Noirot.

MAGAZINE

Impaciência do Coração

RTP2, 15h37

É reposto, para revisão de segunda a sexta, o programa que aborda as várias vertentes da saúde mental, com a psicóloga clínica Gabriela Moita como anfitriã. Mudança pessoal e sofrimento humano é o tema da primeira conversa, com David Neto como convidado.

MUSICAL

Uma Noite no Parque Mayer

RTP1, 22h01

Em 2022, ano do centenário do Parque Mayer, Filipe La Féria foi desafiado pela RTP a erguer esta homenagem à revista à portuguesa, à cidade de Lisboa e às rábulas que, ao longo das décadas, foram criticando a política, a sociedade e a identidade nacional com humor, muitas canções e grandes actores.

DESPORTO

Futebol: Uruguai x Israel

RTP2, 18h23

Ligação directa ao Estádio Ciudad de La Plata para assistir ao embate entre as selecções do Uruguai e de Israel na primeira meia-final do Mundial de sub-20 masculino, a decorrer na Argentina. A segunda meia-final, entre a Itália e a Coreia do Sul, também tem transmissão na RTP2, mas em diferido, às 2h04. O mesmo vale para a final, emitida no domingo, às 00h35.

INFANTIL

Dinocity

Panda+, streaming

Estreia-se uma série animada pré-escolar protagonizada por dinossauros (o pequeno Ricky e a sua família) que vivem numa cidade como as nossas. Há cinco novos episódios para ver semanalmente.