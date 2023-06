Papa Francisco deu entrada em hospital de Roma para realizar exames médicos

O Papa Francisco deu entrada no hospital de Gemelli, em Roma para realizar um exame médico, avançou esta terça-feira a agência ANSA, citando fontes próximas do Vaticano. Os media italianos avançam que Francisco deu entrada pelas 10h40 locais (9h40 de Portugal continental) e foi encaminhado para o departamento especializado no tratamento de idosos.

A Santa Sé ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O pontífice, de 86 anos, esteve internado durante cinco dias em Março, também em Gemelli, em resultado de uma infecção respiratória. No final de Maio, Francisco cancelou a agenda devido a uma febre.

Há 10 anos como líder da Santa Sé, o estado de saúde do Papa tem piorado nos últimos anos. Em Julho de 2021, uma diverticulite obrigou a uma operação para remover parte do cólon, condição que se deteriorou há alguns meses, admitiu Francisco.

Durante a adolescência, quando residia na Argentina, o pontífice foi intervencionado durante uma infecção respiratória, que obrigou a remover parte de um pulmão.

No sábado, o Vaticano anunciou uma visita à Mongólia, entre 31 de Agosto e 4 de Setembro, depois de o Papa Francisco marcar presença em Lisboa e na Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre 2 e 6 de Agosto.