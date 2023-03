Francisco internado por problemas cardíacos, avança o Corriere della Sera

Notícia surge após um comunicado do porta-voz do Papa referir que Francisco estaria a ser submetido a exames de rotina.

O Papa Francisco foi internado esta quarta-feira devido a "problemas cardíacos", avançou a jornal italiano Corriere della Sera. A notícia surge depois de um breve comunicado do porta-voz do Papa indicar que teria ido para o hospital para fazer exames de rotina.

Esta quarta-feira, o Papa participou na audiência geral semanal no Vaticano e aparentou estar bem de saúde. Francisco tem 86 anos e sofre de diverticulite, uma doença que pode infectar ou inflamar o colón. Em 2021, foi operado no hospital de Gemelli para remover parte do órgão.

No início do ano, revelou que a doença tinha voltado e que estava a causar-lhe aumento do peso, mas não se mostrou muito preocupado nem deu mais detalhes sobre o assunto.

O Papa também tem problemas no joelho, que o levam a alternar entre andar com ajuda de uma bengala ou numa cadeira de rodas nas suas aparições públicas. No ano passado, Francisco disse à Reuters que preferia não ser operado ao joelho por não querer repetir os efeitos secundários a longo prazo da anestesia que sentiu depois de uma cirurgia em 2021. Em Julho, ao regressar de uma viagem ao Canadá, reconheceu que a sua idade avançada e dificuldade em caminhar o estariam a conduzir a uma fase mais lenta do seu papado.

No entanto, desde então já visitou o Cazaquistão e o Bahrein e fez uma viagem em Fevereiro à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul.

Papa Francisco referiu este ano que não tem planos para uma renúncia nos próximos tempos e afirmou que se o fizesse, seria por algum motivo de saúde que o deixasse incapacitado.

Questionado pela televisão suíça RSI sobre que motivo concreto o poderia levar a renunciar, respondeu: "Um cansaço que não te deixe ver as coisas com clareza. Uma falta de clareza, de saber como avaliar as situações."