Desordem Mundial. Nacionalismos sérvio e albanês reacendem-se no Kosovo

Nos últimos meses, reabriram-se velhas feridas nacionalistas no Kosovo, que nunca foram saradas e que se estendem a outras zonas dos Balcãs. É o tema principal do Desordem Mundial desta semana, que analisa também as eleições na Guiné-Bissau e o novo rumo político da Tailândia. No final, um livro e vários filmes.

