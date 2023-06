Madeira: depressão Óscar provoca recorde de precipitação em Portugal

A passagem da depressão Óscar pelo arquipélago da Madeira trouxe um novo recorde de precipitação em Portugal: a chuva acumulada num dia (das 15h de segunda-feira às 15h de terça-feira) ultrapassou os 600 milímetros, segundo a medição no Chão do Areeiro, uma estação meteorológica na Madeira que fica a 1500 metros de altitude.

“Em 24 horas, caíram cerca de 600 milímetros na nossa estação do Areeiro. Já o Funchal teve 130 milímetros em 24 horas, todos valores anormais para esta época do ano. Choveu acima do que era expectável para esta altura do ano e, de certeza, foram batidos valores extremos – mas os dados ainda precisam de ser validados pelos colegas [da divisão] do clima”, afirmou ao PÚBLICO Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

Segundo declarações de Victor Prior, delegado regional do IPMA, à agência Lusa, até ao final da tarde de segunda-feira a queda de chuva já tinha ultrapassado o nível de aviso vermelho em três pontos nas serras sobranceiras à cidade do Funchal.

Prior explicou que o limite de 60 litros por metro quadrado em seis horas (60 milímetros em seis horas) já havia sido ultrapassado no Chão do Areeiro, onde a precipitação atingiu 117 milímetros, e no Pico Alto, a 1100 metros de altitude, que registou 110 milímetros.

Chuva no continente de sul para norte

No que respeita à previsão para quarta-feira, Patrícia Marques explica que se espera que, na noite desta terça-feira, “já comece a haver precipitação na região Sul, que se estenderá possivelmente para o resto do território, ou seja, de sul para norte”.

Não se espera uma chuva exuberante como aquela que a Madeira testemunhou nas últimas horas. “Teremos mais precipitação no dia 8, quando se espera a ocorrência de aguaceiros com mais intensidade nas regiões Norte e Centro, que poderão ser acompanhados de trovoada. Há também possibilidade de aumento da intensidade do vento”, diz a meteorologista do IPMA.

“Há a possibilidade de emissão de aviso de precipitação, mas amarelo. Não estamos à espera de que ocorram valores nem sequer aproximados daqueles que foram registados na Madeira nas últimas horas”, acrescentou a fonte do IPMA ao PÚBLICO.

Presidência “solidária” com desalojados

O mau tempo na Madeira provocou inundações, derrocadas e queda de árvores. O Presidente da República lamentou esta terça-feira o temporal que está a afectar a ilha da Madeira e, a partir da África do Sul, onde está em viagem, expressou solidariedade para com aqueles que foram afectados pela chuva forte.

“Permitam-me que diga uma palavra, com pena, com mágoa e com solidariedade relativamente ao que se está a passar na Madeira”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Parque da Liberdade, em Pretória, citado pela Lusa.

Na África do Sul, encontra-se também o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para participar nas comemorações do Dia de Portugal, que começaram na segunda-feira, na Cidade do Cabo, e irão prosseguir na quarta-feira, em Pretória e Joanesburgo.