André Peralta Santos é o novo subdirector-geral da Saúde

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, nomeou esta segunda-feira André Peralta Santos, médico de Saúde Pública, como subdirector-geral da Saúde, em regime de substituição.

André Peralta Santos desempenhava funções na Direcção-Geral de Saúde como coordenador do projecto PaRIS - Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde.

"O novo subdirector-geral da Saúde é professor assistente convidado na Escola Nacional de Saúde Pública, onde lecciona nas áreas de Epidemiologia e Ciência de Dados, desenvolvendo investigação relacionada com as consequências de doenças infecciosas com potencial epidémico ou pandémico, tanto nos sistemas de saúde como na saúde da população", apresenta o Ministério da Saúde, em comunicado enviado às redacções.

O médico de Saúde Pública, que entra em funções na terça-feira, substitui Rui Portugal, que apresentou a demissão do cargo de subdirector-geral na semana passada, sem apresentar justificações.

Decorre neste momento um concurso "urgente" para encontrar o novo director-geral da Saúde, depois de Graça Freitas ter optado por não renovar o seu mandato, que terminou em Dezembro passado.

O concurso para a sua substituição demorou cinco meses a ser aberto, tornando-se apenas urgente quando Rui Portugal, único candidato ao lugar da médica de Saúde Pública, se demitiu, obrigando Graça Freitas a interromper as férias e a regressar à DGS para que a instituição não ficasse sem chefia.

A DGS passou a ter apenas um subdirector-geral depois de Ricardo Mestre ter saído, em Setembro passado, para desempenhar funções enquanto secretário de Estado da Saúde. Também não chegou a ser substituído.

O concurso para o cargo de director-geral da Saúde foi aberto esta segunda-feira pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública e o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias uteis.