Abriu o concurso para substituir Graça Freitas. Candidatos têm 10 dias para se apresentar

Se está interessado em candidatar-se ao cargo de director-geral da Saúde prepare-se porque tem que ser rápido. A Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) abriu finalmente esta segunda-feira o concurso, com carácter de urgência, para a substituição de Graça Freitas, que continua temporariamente na liderança da instituição, depois de o único subdirector-geral ainda em funções ter renunciado ao cargo. O prazo para a apresentação de candidaturas - que será feita online no site da Cresap - é de dez dias úteis.

Directora-geral da saúde desde 2018, Graça Freitas não quis renovar o seu mandato, que terminou em Dezembro passado, e pediu a aposentação, mas o concurso para a sua substituição arrastou-se e apenas acelerou depois de Rui Portugal se ter demitido na semana passada, sem apresentar justificações.

Enquanto o concurso decorre, o ministro da Saúde poderia em teoria nomear interinamente um substituto, mas a DGS já nem tem subdirectores-gerais, após a saída de Rui Portugal do organismo que tem sido esvaziado de funções e de funcionários. O outro subdirector-geral, Ricardo Mestre, nem sequer foi substituído, depois de sair da DGS para ser secretário de Estado da Saúde, em Setembro passado.

A lista de atribuições e competências de director-geral da Saúde é extensa e complexa, o vencimento-base é de 3854,55 euros acrescido de 803,13 euros para despesas de representação, e os candidatos devem ter licenciatura ou mestrado integrado numa área das ciências da saúde, ainda que preferencialmente em medicina, com especialização ou doutoramento em saúde pública. Têm ainda que ter a licenciatura concluída há pelo menos 10 anos e aceitar cumprir uma carta de missão.

O rol de factores preferenciais é igualmente longo. O novo director-geral deve, preferencialmente, ter exercido cargos de direcção ou de gestão, ter boa capacidade de expressão, fluência verbal e empatia, de acordo com os requisitos do concurso.

Com a mudança da legislação, em 2013, o exercício dos cargos de direcção superior na administração pública deixou de ser feito por nomeação e passou a ser realizado por concurso público. Todos os candidatos são obrigados a passar pelo crivo da Cresap e as regras estipulam que pelo menos seis das pessoas que se candidatarem são convocadas para uma entrevista com o júri da Cresap que, no final, indica o nome dos três finalistas (com melhor classificação) ao ministro da Saúde, que escolherá o novo director-geral.

Desde 1899, Portugal teve 20 directores-gerais da Saúde e, entre eles, apenas duas mulheres, Maria Luísa Van Zeller e Graça Freitas.