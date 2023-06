O quinto cavaleiro

Os quatro cavaleiros do Apocalipse são universalmente conhecidos como sinais do fim do mundo. Numa interpretação algo livre do texto bíblico, simbolizam quatro ameaças fatais para a humanidade, a peste, a guerra, a fome e a morte, embora esta correspondência se deva talvez mais à imaginação dos intérpretes dos textos sagrados do que à descrição original. Os autores dos volumes que deram origem à Bíblia não podiam antecipar que, uns milhares de anos mais tarde, a inteligência artificial (IA), uma tecnologia desenvolvida pelo homem, viria a ser vista por muitos como uma quinta ameaça existencial. Se tivessem antecipado essa possibilidade, talvez existisse um quinto cavaleiro.

