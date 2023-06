No Canadá, um homem assalta uma pastelaria, arrepende-se e telefona a pedir desculpa

Um homem assaltou uma pastelaria de Vancôver, no Canadá, no dia 26 de Maio. Alguns dias depois, pediu desculpa à proprietária e ofereceu-se para pagar as reparações.

Emma Irvine passeava o seu pastor-alemão pelo seu bairro, na segunda-feira da semana passada, enquanto tentava descomprimir dos acontecimentos recentes. Três dias antes, um homem invadira a sua pastelaria, a Sweet Something, e roubara meia dúzia de cupcakes, deixando para trás fragmentos de vidro estilhaçado da porta da frente.

“Este negócio tem sido como um trabalho de amor, de sangue, suor e lágrimas”, disse Emma ao The Washington Post. “Quando estas coisas acontecem ao nosso negócio, é sempre difícil; é um pedaço de nós.”

Mas enquanto Emma passeava o seu cão, o seu colega na loja telefonou-lhe. O ladrão tinha ligado e pedido para falar com ela. Mais tarde, nesse dia, quando respondeu à chamada, a jovem escutou o que não esperava: o ladrão pediu desculpa por aquilo a que chamou um erro estúpido e disse que pagaria os cupcakes e a reparação da porta da frente.

Emma pediu à polícia que não apresentasse queixa.

“Eu senti muita empatia e simpatia por esse tipo”, disse a mulher. “Dá para perceber que é um jovem que cometeu um erro, e todos nós já cometemos erros.”

Emma, de 26 anos, relatou os acontecimentos em TikToks que, desde então, receberam mais de dois milhões de visualizações.

Foto Emma Irvine colocou os biscoitos de óculos de sol em cima de cupcakes de chocolate com champanhe e comercializou-os aos clientes como cupcakes Crime de Paixão Emma Irvine/TikTok

Em 26 de Maio, um homem que aparentava estar na casa dos 20 anos apareceu na Sweet Something por volta das 3h e ficou do lado de fora durante cerca de 30 minutos, de acordo com o Departamento de Polícia de Vancôver. Depois, pontapeou a porta da frente, partindo o vidro, e esgueirou-se através do buraco que criou para entrar na loja, segundo a polícia.

Lá dentro, o homem sentou-se durante alguns minutos, levantou-se para ir à casa de banho, tentou limpar os fragmentos de vidro partidos da porta e tirou selfies com o telemóvel, tal como registou o vídeo de vigilância. Depois de ficar cerca de 30 minutos, o homem pegou em seis cupcakes de champanhe de chocolate do frigorífico — no valor de cerca de 30 dólares (28€) — e foi-se embora, segundo a polícia.

Algumas horas depois, a mãe de Emma passou pela loja e ligou para a filha com a notícia. Emma disse que o seu coração tinha ficado destroçado.

Antes de abrir o pequeno negócio, em Fevereiro de 2018, Emma Irvine pensou muito sobre como queria que a loja fosse. A loja sobreviveu a um declínio no negócio — e a um assalto anterior — durante a pandemia do coronavírus, disse Emma.

Mas, quando chegou à loja na sexta-feira e analisou o vídeo de vigilância do assalto, não pôde deixar de se rir. Ela acredita que o homem deve ter sentido alguns remorsos, uma vez que tentou limpar os pedaços de vidro. “Acho que ele só queria uns queques deliciosos”, disse Emma.

Mesmo assim, a empresária teve de resolver a confusão. Comunicou o crime à polícia e telefonou para a sua companhia de seguros. E tapou o buraco feito na porta com um grande pedaço de madeira.

O ladrão usava óculos de sol cor de laranja nas três selfies que tirou. Tentando brincar com a situação, Emma fez biscoitos de açúcar em forma de óculos de sol cor de laranja no sábado. Colocou as bolachas em cima de cupcakes de chocolate com champanhe e vendeu-os aos clientes como cupcakes Crime de Paixão.

Na segunda-feira, o ladrão telefonou para falar com Emma. Disse que pagaria as reparações da porta, no valor de cerca de 850 dólares (perto de 800 euros), e ofereceu-se para oferecer a Emma os seus óculos de sol cor de laranja. Disse-lhe ainda que os queques eram deliciosos.

“Isso encerrou o episódio”, disse Emma. “Humaniza-se a pessoa que está do outro lado. Não é muito comum que alguém ligue e diga: ‘Sinto muito por ter feito isso...’”

A polícia disse que não foram feitas detenções, mas que ainda estão a investigar o incidente.

Segundo Emma, o arrombamento ajudou o negócio. Embora a loja servisse normalmente a comunidade de Vancôver, a jovem disse que muitos clientes fizeram recentemente encomendas de todos os Estados Unidos.

Na quarta-feira, a porta da frente foi reparada, pondo um ponto final à saga. E, um dia, Emma e o ladrão de queques esperam encontrar-se na loja para se rirem do incidente enquanto comem bolinhos.

“Uma decisão não faz uma pessoa”, disse Emma. “Ele pode ter feito uma coisa errada, mas fez tudo certo depois disso.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post