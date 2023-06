Juros dos depósitos sobem pouco para 1,03%, ainda longe dos Certificados de Aforro

Montante de novos depósitos voltou a cair, para os 6214 milhões de euros, menos 1349 milhões do que no mês anterior.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 0,90% para 1,03% em Abril, ultrapassando 1% pela primeira vez desde Março de 2015, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal que, ao contrário dos meses anteriores, não forneceu dados relativos às taxas medidas praticadas nos restantes países da zona euro - onde Portugal se destaca, mas pelas piores razões, porque é dos que pratica valores mais baixos.

A progressão das taxas de juro praticadas pelo conjunto dos bancos nacionais continua a passo de caracol, tendo em conta que a diferença para o mês anterior é de apenas 0,13 pontos base. Por prazos, a taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano foram remunerados, em média, a 0,95% (0,88% em Março), dos novos depósitos de um a dois anos foi de 1,29% (1,12% em Março) e a dos novos depósitos acima de dois anos foi de 1,12% (0,79% em Março).

A rentabilidade dos depósitos continua muito abaixo dos Certificados de Aforro (CA), apesar do corte dado pelo Governo na nova série, que recua, para as subscrições de Junho, de 3,5% para 2,5%.

A subida dos juros em Abril é mais pequena do que em Março, quando a taxa de juro média tinha aumentado de 0,65% para 0,90%, uma subida de 0,25 pontos percentuais em relação a Fevereiro, que não retirou Portugal da cauda da zona euro, com apenas o Chipre a pagar uma taxa ainda mais baixa. Nesse mês, a média da zona euro estava em 2,11%.

O montante de novos depósitos voltou a cair, ascendendo a 6214 milhões de euros, menos 1349 milhões do que no mês anterior, o que é explicado pela concorrência dos CA, que agora estão menos atractivos, embora ainda muito acima da rentabilidade dos depósitos.

Para estancar a fuga de depósitos, quer antigos quer novos, vai contribuir fortemente o travão colocado no montante que cada particular pode aplicar, que caiu de 250 mil para 50 mil euros.

A contrastar com a lenta progressão da rentabilidade das poupanças, a taxa de juro médias dos novos empréstimos a particulares aumentou em todas as finalidades, com a da habitação a subir de 3,86% em Março para 3,97% em Abril.