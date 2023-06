Segunda na TV: Em Nome do Pai, da Amazónia e de engenhocas

As Andorinhas de Cabul, a estreia de Saving Hope e a continuação de Walker são outros destaques do dia.

CINEMA

O Protegido

AXN Movies, 21h10

M. Night Shyamalan, realizador e argumentista que se notabilizou pelos plot twists e por enredos em torno do sobrenatural, realiza esta história em que um homem invulnerável (Bruce Willis) se cruza com outro que sofre de “ossos de vidro” (Samuel L. Jackson). Shyamalan inaugurou com O Protegido, no ano 2000, uma trilogia que continuaria com Fragmentado em 2016 e fecharia com Glass em 2019.

Em Nome do Pai

Fox Movies, 21h15

Quatro jovens irlandeses foram falsamente acusados de matar cinco pessoas num atentado do IRA a um pub inglês, em 1974. Estiveram 14 anos na prisão até a sua inocência ser provada. Foi esta história verdadeira que inspirou o tão aplaudido quanto polémico filme de Jim Sheridan, nomeado para sete Óscares.

As Andorinhas de Cabul

RTP2, 23h32

Apresentado em Cannes na secção Un Certain Regard, um filme de animação para um público adulto, realizado por Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec, a partir do romance do escritor argelino Mohammed Moulessehoul (sob o pseudónimo Yasmina Khadra).

A viver na capital do Afeganistão, sob domínio dos taliban, o casal Mohsen e Zunaira esforça-se por manter uma vida o mais tranquila possível, sem nunca abandonar a esperança num futuro melhor. Sujeitos à tirania dos opressores, vão tentando manter a dignidade. Mas, um dia, tudo muda irremediavelmente.

SÉRIES

Saving Hope

Fox Life, 21h30

Estreia. Esta produção canadiana introduz uma vertente sobrenatural na narrativa típica dos dramas médicos. No centro da acção está uma cirurgiã cujo noivo – e chefe do serviço – sofre um acidente e entra em coma. Ela terá de continuar a lidar com os pacientes enquanto tenta manter-se à tona, no ténue equilíbrio entre o trauma e a esperança, enquanto ele tem uma experiência fora do corpo que o leva a deambular em espírito pelo hospital.

Criada por Malcolm MacRury e Morwyn Brebner, Saving Hope conta com Erica Durance e Michael Shanks nos papéis principais. Fica em exibição de segunda a sexta-feira.

Foto Saving Hope Ken Woroner

Hudson & Rex

AXN, 22h

Começa a quarta leva de episódios do remake canadiano da popular série austríaca Rex, o Cão Polícia, que ajudou a inspirar o Inspector Max português. Esta versão acontece na cidade de St. John’s, na Terra Nova, onde o agente canino tem como fiel parceiro humano o detective Charlie Hudson (John Reardon). A nova temporada abre com o caso de uma caminhada que correu mal para duas pessoas encontradas mortas num trilho remoto.

Walker

TVCine Action, 22h10

Entra na terceira temporada (já com luz verde para uma quarta) a série que reinventa o personagem imortalizado por Chuck Norris em Walker, o Ranger do Texas. Com Jared Padalecki no papel principal, o reboot junta à fórmula de sucesso do original um lado de drama familiar. Os 18 episódios são debitados à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Cidade Em 2 ou 3 Dias

RTP2, 20h31

É em Amesterdão que começa a série de viagens que, mais do que exibir postais ou somar sítios de visita obrigatória em cidades europeias (pré-pandemia), observa as mudanças recentes na paisagem urbana e define roteiros que a representem e que possam ser percorridos em dois ou três dias. Próximos destinos: Barcelona, Bruxelas, Budapeste, Lisboa, Londres, Praga e Roma.

CULINÁRIA

O Sabor da Amazónia

Casa e Cozinha, 22h

Estreia-se uma viagem pela culinária da Amazónia ao sabor do exotismo, da sustentabilidade e da criatividade. O guia é o chef Thiago Castanho, jovem estrela da cena gastronómica brasileira. Em cada um dos 13 episódios (servidos nos dias úteis), anda por rios, florestas e fazendas para revelar a história e o sabor de um ingrediente específico que depois usa para confeccionar um prato.

Foto O Sabor da Amazónia DR

INFANTIL

Inspector Gadget

Panda Kids, 19h

Estreia. O inesquecível e muito trapalhão inspector artilhado de engenhocas na gabardina (e no chapéu e nos sapatos…) está de volta numa nova versão animada, para ver de segunda a sexta.