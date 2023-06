A Justiça está a morrer

Será necessário que seja roubado um computador no Ministério da Justiça – com um segredo de Estado tal como a imagem da própria ministra – para a vermos falar no espaço público?

A Justiça é uma área da governação e da vida nacional que está diariamente sob o escrutínio dos portugueses. Uma parte substancial das notícias nacionais ocupa-se de casos judiciais, sobretudo criminais. Quem não sabe o que é um arguido? Ou um juiz de instrução? Quem não sabe que a palavra célere foi inventada para ser declinada com a palavra justiça? Quem não vibra com a criatividade dos nomes das operações da Polícia Judiciária? Quem não sofre – ou se regozija – com as prescrições?