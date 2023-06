CCB acolhe festa com mais de 450 dos melhores vinhos do Alentejo

Hoje e amanhã, dias 2 e 3 de Junho, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) promove uma festa de experiências e conhecimento sobre o vinho alentejano, com mais de 450 referências disponíveis e 56 produtores representados no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Na 13.ª edição de Vinhos do Alentejo em Lisboa, há grandes brancos, grandes tintos, os mais frescos dos rosés ou espumantes e o toque espirituoso dos vinhos licorosos. O programa do evento arranca às 16h00 desta sexta-feira e termina às 21h00. Amanhã, as portas abrem às 15h00 e fecham, igualmente, às 21h00.

A CVRA, que se tem demonstrado particularmente atenta à questão da sustentabilidade, promove a prova dos mais de 450 vinhos de 56 produtores dentro desse espírito, desde logo através da minimização da pegada na construção dos stands presentes no CCB, mas também pela presença de vários produtores alentejanos com certificação de produção sustentável e de Joana Faria, directora executiva do Forest Stewardship Council (FSC) Portugal, que promoverá sessões vocacionadas para a sustentabilidade e as boas práticas que podem ser implementadas das vinhas às adegas, com vista à preservação do meio envolvente.

Este encontro dos vinhos do Alentejo em Lisboa terá também seminários e palestras relacionados com as castas e as especificidades dos vinhos da região, com destaque para o vinho de talha, tendo para o efeito como orador Luís Pedro Amorim, director da Câmara de Provadores da CVRA.

Vicente Themudo de Castro, consultor, jornalista e responsável pela área de vinhos do Grupo Albatroz, estará numa sessão de food pairing, revelando as combinações perfeitas entre pratos e vinhos.

O programa completo, bem como a lista de produtores presentes e outras informações úteis podem ser consultados no website da CVRA.