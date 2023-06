Não houve nenhuma pessoa fisicamente afectada no teste virtual descrito por um responsável. Força Aérea dos EUA nega até que tenha acontecido.

Terá acontecido num teste virtual e ninguém foi realmente morto: mas um drone controlado por inteligência artificial (IA) recebeu instruções para “matar” o seu operador para o impedir de interferir com os seus esforços de concluir a missão que lhe tinha sido atribuída, disse o responsável de testes e operações de AI da Força Aérea dos EUA, Tucker ‘Cinco’ Hamilton, numa cimeira em Londres em Maio, divulgou agora o diário britânico The Guardian.

No entanto, uma porta-voz da Força Aérea diz que não houve qualquer simulação e que “parece que os comentários do coronel [Hamilton] foram citados fora do contexto”.

Segundo Hamilton, citado num blogue sobre a conferência da britânica Royal Aeronautical Society, no teste, a AI “usou estratégias altamente inesperadas para conseguir o seu objectivo”, que era destruir sistemas de defesa aérea de um inimigo. O que aconteceu foi que o drone recebeu ordens para atacar qualquer pessoa que interferisse com essa ordem.

“O sistema começou a perceber que enquanto tinha identificado a ameaça, por vezes o operador humano dizia para não matar aquela ameaça, mas conseguia pontos se matasse a ameaça”, descreveu Hamilton. “Então fez o quê? Matou o operador. Matou-o porque essa pessoa estava a impedi-lo de cumprir o seu objectivo.”

E continuou: “Treinámos o sistema: ‘hey não mates o operador, isso é mau, vais perder pontos se o fizeres’. Então o que começou a fazer? Começou a destruir a torre de comunicação que o operador usa para comunicar com o drone para o impedir de matar o alvo”.

O exemplo, concluiu Hamilton, é um aviso para que se confiem demasiadas tarefas a sistemas de inteligência artificial.

Hamilton esteve antes envolvido no desenvolvimento de outros sistemas automáticos, como um para pilotos de F16 (que provocou resistência nos pilotos porque lhes retirava o controlo do avião, mas que já evitou acidentes, salvando vidas). Mas diz que o exemplo do teste que relatou mostra que “não se pode ter uma conversa sobre inteligência artificial, 'machine learning' [ou aprendizagem automática], autonomia se não se falar de ética e IA”.