Acordo da dívida nos EUA visto como vitória política de Biden e McCarthy

Proposta negociada entre o Presidente dos EUA e o líder da Câmara dos Representantes foi aprovada nas duas câmaras do Congresso com forte apoio nos dois partidos.

Num raro exemplo de convergência de interesses entre o Partido Democrata e o Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos, o Senado norte-americano aprovou sem grande dificuldade, na noite de quinta-feira, um acordo negociado pela liderança republicana e pela Administração Biden que evita a suspensão do pagamento da dívida soberana do país – um cenário sem precedentes na história dos EUA e que, a acontecer, teria "consequências catastróficas" para a economia mundial, segundo a secretária do Tesouro, Janet Yellen.