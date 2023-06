Morreu Philippe Pozzo di Borgo, o homem que inspirou Amigos Improváveis

A história de vida do empresário paraplégico, que desenvolveu uma amizade improvável com o seu cuidador, inspirou um êxito do cinema francês.

Philippe Pozzo di Borgo, o empresário e escritor francês que inspirou o filme de sucesso francês Intouchables (Amigos Improváveis, em português), morreu esta quinta-feira, aos 72 anos. O magnata francês tornou-se conhecido globalmente em 2011 quando a sua história chegou ao grande ecrã – vítima de um acidente de parapente que o deixou paraplégico em 1993, di Borgo precisava de um cuidador e desenvolveu uma amizade improvável com Abdel Yasmin Sellou, um senegalês que se candidatou ao cargo sem experiência, acabado de cumprir uma pena por furto na prisão. A película, que é um misto de drama e comédia, é considerada um dos grandes sucessos do cinema francês.

A informação da morte de Pozzo di Borgo foi partilhada esta sexta-feira através das redes sociais dos realizadores do filme, Éric Toledano e Olivier Nakache. O jornal Le Parisien confirmou a informação junto do irmão de Pozzo di Borgo. O empresário faleceu em Marrocos.

“Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte do nosso amigo Philippe Pozzo di Borgo. Ao aceitar a adaptação da sua história para Intouchables, mudou as nossas vidas e as vidas de muitas pessoas vulneráveis e frágeis”, escreveram os realizadores, num breve comunicado. “Sentiremos falta do seu humor e da sua inteligência. Foi um privilégio raro ter trabalhado com ele ao longo dos anos. Tentaremos continuar todas as suas batalhas. Os nossos pensamentos estão com a sua mulher e os seus filhos.”

Pozzo di Borgo nasceu em 1951 no seio de uma família aristocrática da Córsega. Durante anos, trabalhou como director da conceituada casa de champanhe Pommery. Em 1993, um acidente de parapente deixou-o paralisado do pescoço para baixo, levando a contratar Abdel Sellou que o ajudou a lidar com uma depressão.

A história da amizade de ambos foi primeiro contada pelo próprio Pozzo di Borgo no livro Le Second Souffle (A segunda inspiração, em português), publicado em 2001.

Nos últimos anos, o empresário dividia os dias entre a cidade de Essaouiria, em Marrocos, onde vivia com a actual mulher, e o hospital de Nantes, em França, onde era acompanhado.