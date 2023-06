Sexta na TV: Deadloch, um crocodilo cantor e uma casa para todos

Com Contacto e Doutor? no cartaz de cinema, o dia traz também socorristas em acção e um Gesto pela inclusão.

CINEMA

Contacto

Cinemundo, 20h50

Realizado por Robert Zemeckis e baseado no livro homónimo de Carl Sagan, relata a história de Ellie Arroway (Jodie Foster), uma astrónoma que, após anos a perscrutar galáxias, recebe um sinal vindo do universo. Ellie e a equipa decifram a mensagem e descobrem que contém instruções para a construção de uma máquina. À medida que os trabalhos avançam, o mistério adensa-se e as perguntas multiplicam-se.

Doutor?

RTP2, 22h54

Michel Blanc e Hakim Jemili ocupam os papéis principais da comédia francesa dirigida por Tristan Séguéla. Enquanto está de serviço na emergência ao domicílio, na noite de Natal, um médico dá um mau jeito às costas, que o paralisa. Sem ninguém que o substitua, só vê uma solução: pedir ajuda ao rapaz da Uber Eats que acabou de conhecer. A ideia é que ele se apresente como médico e siga à risca as indicações que lhe dará através do auricular. Mas, à medida que a noite avança e os casos se tornam mais intrincados, tudo se vai complicando.

SÉRIE

Deadloch

Prime Video, streaming

A plataforma de streaming estreia uma produção original de origem australiana, saída das mentes cómicas de Kate McCartney e Kate McLennan. Passada na Tasmânia, a minissérie de oito episódios aplica humor ao formato (e a alguns clichês) dos procedurals, sem deixar de ser um thriller criminal.

O protagonismo está entregue a um trio de investigadoras (interpretadas por Kate Box, Madeleine Sami e Nina Oyama) que vão ter de ultrapassar as diferenças de feitios e métodos para resolverem o caso de um homem que deu morto à praia – e que não será o único.

DOCUMENTÁRIOS

Heróis do Ar: Reino Unido

Discovery, 21h

Aterra hoje no canal a série que segue a acção da Cornwall Air Ambulance, uma equipa de paramédicos e pilotos de resgate que responde a chamadas de emergência na Cornualha, em Inglaterra, seja de um turista em apuros na praia ou de um agricultor que sofreu um acidente.

Portugal, Uma Casa para Todos

RTP1, 21h01

Estreia. Apresenta-se como uma reflexão “sobre a realidade portuguesa e os desafios para o futuro” no que respeita ao direito à habitação. A saída tardia de casa dos pais, a especulação imobiliária nas grandes cidades, os preços incomportáveis das rendas, a escalada das taxas de juro, as dificuldades para os estudantes e a proliferação do alojamento local fazem parte dos temas abordados.

Desenvolvido pela estação pública em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o documentário é narrado por Carlos Daniel e divide-se em duas partes (a segunda fica para segunda-feira).

Gesto

TVCine Edition, 22h

Realizado por António Borges Correia e produzido por Fernando Centeio, trata a inclusão e a aceitação da diferença com recurso a dois tipos de linguagem: oral e gestual. Acompanha António, um rapaz de 18 anos que frequenta uma escola-lar vocacionada para crianças surdas e cujo maior desejo é sair do país para estudar cinema. Ao mesmo tempo, vive o primeiro amor com uma jovem (também surda) que se angustia com a possibilidade da separação.

Gesto (2011) abre o especial Documentários em Português, que fica em exibição nas sextas-feiras de Junho. Hoje, passa também pel’O Movimento das Coisas (1985), às 23h20, filmado por Manuela Serra no interior rural do norte português.

INFANTIL

O Amigo Crocodilo (VO)

TVCine Top, 21h30

Com realização de Josh Gordon e Will Speck, uma mistura de animação e live-action cujo argumento, da autoria de Will Davies, se baseia na personagem criada, em 1965, por Bernard Waber. Lyle (voz de Shawn Mendes) é o crocodilo cantor que do mágico Hector P. Valenti (Javier Bardem). Tudo corre bem até Hector se endividar e perder a casa.

Decide esconder Lyle no sótão enquanto procura soluções para se reerguer. Entretanto, a casa é comprada pelos pais de Josh (Winslow Fegley), um rapaz solitário com sérias dificuldades em se adaptar à mudança de cidade e escola. O primeiro encontro entre Lyle e Josh é assustador. Mas não tardarão a tornar-se amigos inseparáveis. Hoje, O Amigo Crocodilo passa na versão original; amanhã, às 9h15, na dobragem portuguesa.