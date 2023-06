Chuva mantém-se no primeiro fim-de-semana de Junho

Todos os distritos de Portugal continental, à exceção das regiões do Litoral Norte e Centro, estão esta sexta-feira sob aviso amarelo. As máximas podem variar entre os 20 e os 25 graus.

No primeiro fim-de-semana do mês, a chuva vai voltar com precipitação forte de granizo, acompanhada de trovoada, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro, como refere a meteorologista Maria João Frade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Ao contrário do que tínhamos visto durante a semana, a região Sul não estará salvaguardada destes "aguaceiros fortes e das trovoadas e, eventualmente, do granizo". A precipitação deverá ocorrer durante o período da tarde, quando o "aquecimento é significativo" e se verifica um aumento da humidade com vento proveniente de Oeste.

Durante a última semana, o IPMA emitiu avisos amarelos em grande parte dos distritos, que se mantém válidos para esta sexta-feira. O alerta está direccionado para todo o continente à excepção dos distritos do Litoral Norte e Centro, nomeadamente Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria e Lisboa. A meteorologista não descarta, no entanto, a possibilidade de emissão de um aviso para estas regiões ou de se "ter que elevar o nível de aviso em um ou outro distrito", caso a situação se agrave.

No que diz respeito às temperaturas, não haverá alterações significativas em relação ao que se tem registado na última semana. As máximas poderão variar entre os 20 e os 25 graus no continente, sendo que nas regiões do Vale do Tejo e no interior do Alentejo, os termómetros poderão atingir os 27 graus e, pontualmente, os 30 graus.

"Podemos dizer que as máximas, em grande parte das estações do IPMA, estão ligeiramente abaixo da média para esta época do ano, entre um e três graus", disse Maria João Frade. No entanto, refere que há excepções: na região de Lisboa, os termómetros poderão apresentam um ou dois graus acima do que é habitual.

As mínimas poderão variar entre os dez e os 14 graus na generalidade do continente. Algumas zonas da faixa costeira ocidental e na costa Sul do Algarve poderão apresentar temperaturas ligeiramente superiores.

Ao final da manhã, o céu tenderá a ficar temporariamente encoberto, sendo que a nebulosidade poderá manter-se até ao final do dia.

Na segunda e terça-feira, é esperada uma diminuição da intensidade da precipitação e da ocorrência de trovoada. No entanto, a meteorologista refere que na quarta-feira a situação poderá voltar a agravar-se com o aparecimento de uma nova depressão.

Nos Açores e na Madeira, poderá haver alguns aguaceiros durante o fim-de-semana, mas está previsto um agravamento da situação para o início da semana.