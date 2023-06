No dia em que uma nova Direcção Editorial do PÚBLICO assume funções, reafirmamos o nosso compromisso com a exigência, a independência e o inconformismo. Hoje como há 33 anos.

O dia em que uma nova Direcção do PÚBLICO entra em funções é o dia para reafirmar o nosso pacto com o leitor. Este é um pacto de exigência, traduzido na forma como a equipa de melhores jornalistas do país procura dar, a cada momento, a mais completa e rigorosa informação sobre o mundo que habitamos. É também um pacto de afirmação da nossa independência perante qualquer poder, garantido pela integridade dos nossos processos de decisão editorial e pela total abertura à vigilância crítica, feita por cada jornalista e por cada leitor. E é ainda um pacto de inconformismo, numa sociedade em que sabemos ter um papel importante a desempenhar, com um jornalismo que deve ser renovado a cada dia, nas questões que formula e na forma como apresenta respostas.