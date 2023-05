PÚBLICO apresenta nova direcção editorial

Nova direcção editorial do PÚBLICO assume funções a 1 de Junho. David Pontes substitui Manuel Carvalho no cargo de director.

O conselho de redacção do PÚBLICO deu nesta terça-feira parecer positivo à nova composição da direcção editorial do jornal, que entra em funções a 1 de Junho. David Pontes assume o cargo de director e sucede a Manuel Carvalho, que completou um mandato de quase cinco anos.

A nova equipa integrará os directores adjuntos Andreia Sanches e Tiago Luz Pedro, e são nomeadas Sónia Sapage, que desempenhava até agora funções de editora executiva, e Marta Moitinho Oliveira, jornalista da secção de Política. Patrícia Jesus, até agora editora da secção Online, junta-se a Helena Pereira na edição executiva.

"Está concluído o processo de constituição da nova equipa directiva, exclusivamente formada por jornalistas que pertenciam aos quadros da empresa e que nos dão todas as garantias de que a qualidade e a pertinência do jornalismo que produzimos se manterão intocáveis", escreveu David Pontes, em comunicado à redacção.

David Pontes sublinha que a nova equipa estará empenhada em garantir a qualidade editorial, especialmente nas decisões tomadas ao longo de cada dia na redacção. Ainda que, nos seus primeiros anos, o PÚBLICO tenha sido feito em ciclos noticiosos de 24 horas, "hoje queremos continuar com a mesma estabilidade e visão, mesmo quando os meios existentes nos exigem uma resposta quase ao minuto". "Isso deverá estar assegurado com a qualidade, tenacidade e com o currículo das pessoas que integram esta direcção."

"O caminho do PÚBLICO está traçado há 33 anos", e assim continuará: "independente, moderno", com "a convicção de que o jornalismo é pilar fundamental da democracia" e com "rigor e exigência na busca da verdade". "Somos uma casa de inovação jornalística, sem descurar a qualidade."

O próximo e nono director do jornal guarda "uma palavra especial para os assinantes que, nos últimos anos, têm contribuído de forma crescente para a sustentabilidade" do diário. A edição impressa, garante, continuará a ser uma das marcas do PÚBLICO, a par da inovação online: em trabalhos multimédia, nas newsletters, no vídeo, no áudio.

Para os assinantes, há também uma novidade. Será lançada uma nova aplicação para telemóvel que permitirá uma melhor experiência de navegação no dispositivo mais utilizado pelos leitores.

Além da aposta no digital, David Pontes reforça a "obrigação de investir mais no jornalismo de investigação" e a importância do combate à desinformação e ao discurso de ódio.

A nova equipa deixa ainda um agradecimento a Manuel Carvalho e Amílcar Correia, que deixam a direcção editorial, ainda que continuem ligados ao jornal. "Não há uma quebra em relação à direcção anterior, nem poderia haver num jornal que tem os seus princípios bem definidos. Queremos assegurar continuidade, estando abertos à novidade", diz.