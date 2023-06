Futuros reis da Jordânia já se casaram: quem foi convidado e o que vestiu a noiva?

O príncipe Hussein da Jordânia e a princesa Rajwa Al Saif acabam de se casar. O filho do rei Abdullah II e da rainha Rania casou-se, nesta quinta-feira, com toda a pompa e circunstância no Palácio de Zahran em Amã, a capital. Perante a realeza de todo o mundo, os noivos celebraram o matrimónio em apenas poucos minutos. No centro das atenções esteve, claro, a noiva que usou Elie Saab.

O início dos festejos estava marcado para as 16h locais (14h em Lisboa) e foi a partir dessa hora que começaram a chegar os convidados, ainda que a noiva só tenha chegado pelas 17h. A cerimónia foi rápida e terminou com os noivos a assinarem os papéis do contrato de casamento, ladeados pelo rei Abdullah II.

Na assembleia, a realeza de todo o mundo aplaudia os noivos. Os reis eméritos Juan Carlos e Sofia estiveram presentes em representação de Felipe e Letizia de Espanha. Ele apoiado numa bengala, visivelmente abatido, acompanhado da mulher, numa das raras ocasiões em que têm surgido juntos nos últimos tempos — de recordar que Juan Carlos está a viver em Abu Dhabi e Sofia permanece em Espanha.

Na primeira fila, ao lado da mãe do noivo, a rainha Rania, e dos pais da noiva, Azza e Khaled Al Saif,​ sentaram-se Guilherme Alexandre e Máxima dos Países Baixos. Mais atrás, uma das presenças mais aguardadas da celebração: o príncipe William e Kate Middleton. A princesa de Gales destacou-se num romântico vestido em chiffon rosa assinado por Elie Saab. Além dos herdeiros do trono britânico, também esteve presente a princesa Beatrice, acompanhada do marido, Edoardo Mapelli Mozzila.

The Prince and Princess of Wales greet the newly married Crown Prince and Princess of Jordan ??



Love the hug between the Crown Prince and Prince William!#RoyalWeddingJordan pic.twitter.com/vNb6m0HvSb — Belle (@RoyallyBelle_) June 1, 2023

A ligação de Kate à Jordânia não é novidade. A princesa viveu lá alguns anos durante a infância, quando o pai trabalhava para a British Airways. Em 2021, William e a mulher levaram os três filhos a conhecer aquele país — cenário para o postal de Natal desse ano.

Não faltaram, ainda a princesa da Suécia, Victoria; os príncipes da Dinamarca, Frederik e Mary; o rei da Bélgica, Philippe; bem como os reis da Arábia Saudita (o país da noiva), do Butão, da Malásia, do Japão, e o emir do Qatar. Entre os convidados, ainda a primeira-dama norte-americana Jill Biden, que, tal como na coroação de Carlos III, não se fez acompanhar do marido.

Guilherme-Alexandre e Máxima dos Países Baixos ROYAL HASHEMITE COURT Jill Biden ROYAL HASHEMITE COURT Fotogaleria Guilherme-Alexandre e Máxima dos Países Baixos ROYAL HASHEMITE COURT

Neste mesmo local casaram-se, há 30 anos, os pais de Hussein, Abdullah e Rania. A rainha foi uma das protagonistas do dia com uma criação de alta-costura Dior. Um vestido preto bordado a dourado no pescoço, nas costas e nos punhos — recatado, à semelhança de todas as convidadas, em sinal de respeito pela tradição islâmica.

King Abdullah, Queen Rania, Princess Salma, Princess Iman and Jameel and Prince Haschem arriving for the reception.



?? RHC pic.twitter.com/yltoOxn9wz — ChristinZ (@ChristinsQueens) June 1, 2023

Clássico, mas exuberante

E se há curiosidade sobre o que vestem as convidadas de um casamento, é na noiva que se centram todas as atenções. A arquitecta optou por um modelo assinado pelo criador libanês Elie Saab, dividido em duas partes — um corpo mais justo e uma volumosa saia amovível. Do corpo do vestido, em tecido drapeado, destaca-se o decote assimétrico, recatado, claro está, e completado com mangas simples compridas.

É a volumosa saia que traz um toque de exuberância, digno de uma princesa. A cauda, do mesmo tecido do vestido, é decorada com motivos florais também em branco. Apesar de, à primeira vista, parecerem meras flores, de acordo com a Vogue Arabia, tratam-se de estrelas de sete pontas, elemento presente na bandeira da Jordânia, e de palmeiras, a evocar a Arábia Saudita, país da noiva. Para finalizar, um comprido véu de tule e uma tiara de diamantes. Apesar da simplicidade do penteado escolhido, a princesa arrojou na maquilhagem, com um olhar marcado, algo pouco comum em casamentos reais.

Crown Prince Hussein and Princess Rajwa return to the palace after driving through the streets of Amman. ???? pic.twitter.com/2p018hoqRG — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) June 1, 2023

Rajwa entrou no Palácio acompanhada do irmão mais novo do marido, o príncipe Hashem, e segurava um pequeno bouquet de flores brancas. No altar, o príncipe Hussein aguardava vestido no seu uniforme militar — é capitão da Forças Armadas jordanas. Por fim, sentados a lados, leram os seus votos e fizeram (discretas) juras de amor, antes de trocar as alianças.

Terminada a cerimónia, os futuros reis da Jordânia cumprimentaram os convidados, um a um. Depois, saltaram para um jipe, acompanhados de uma imensa operação militar, para cumprimentar a multidão que acorreu às ruas para os saudar, ao longo de dez quilómetros. Finalmente, chegaram no Palácio de Al Husseiniya, onde está a decorrer a festa e jantar. Lá foram recebidos com aplausos dos convidados. É mesmo dia de celebração para os hachemitas, os que descendem directamente do profeta Maomé.

Na fotogaleria acima, veja as imagens do casamento dos príncipes Hussein e Rajwa.