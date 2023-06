O (ab)uso de plástico nas nossas vidas

A proibição estava prevista para esta quinta-feira: desde 2019 que se esperava que os sacos de plástico ultraleves usados para transportar frutas, legumes e pão fossem proibidos nos supermercados e mercearias a partir de 1 de Junho de 2023. Mas, a um dia de entrar em vigor, o Governo decidiu recuar e optar antes pela cobrança destes sacos, permitindo que sejam utilizados à mesma. Tal como aconteceu em 2015, quando os sacos nos supermercados passaram a ser cobrados, o objectivo desta medida é reduzir a utilização destes invólucros e pôr a tónica na reutilização. Ainda não se sabe quando é que começarão a ser pagos, nem o valor.

Se costuma usar sacos de plástico na sua ida às compras, a Amanda Faria recolheu aqui uma série de dicas para reduzir a utilização destes sacos – tanto para que não pague esta taxa quando passarem a ser cobrados, como para evitar a utilização de (ainda) mais plástico descartável. Pode reutilizar os sacos que já tem por casa, levá-los consigo na mala, fazer os próprios sacos a partir de t-shirts ou fronhas que já não usa ou optar mesmo por recipientes reutilizáveis levados de casa. Se utilizar sacos de pano ou de rede, lembre-se que os tem de reutilizar mesmo muitas vezes para compensar o impacto ambiental da sua produção.

É mais um passo no reconhecimento de que a nossa utilização do plástico é insustentável e tem de ser repensada. Será esta medida amiga do ambiente mais um peso para o consumidor? A associação Zero concordou com a decisão – não só porque qualquer pessoa pode levar os seus sacos de casa, mas também porque "a existência de um custo dá um sinal muito claro de apelo à moderação no uso e ao cuidado com a gestão" dos plásticos.

A reutilização tem sido apontada por especialistas como uma das principais soluções para a cascata incessante de plástico em que nos encontramos. Reduzir e reutilizar é meio caminho andado. Um estudo publicado nesta semana pelo Centro de Política Global de Plásticos da Universidade de Portsmouth dizia isso mesmo: é preciso adoptar sistemas de reutilização em massa se queremos abrandar o problema do plástico, criando um esquema faseado para que a economia passe das embalagens descartáveis para recipientes que possam ser reutilizados. Como devem ser essas embalagens? "Padronizadas, empilháveis e etiquetadas electronicamente, e devem ser duradouras, leves, laváveis e não tóxicas." E torna-se evidente que reciclar (por muito importante que seja) não chega, até porque só uma fracção do plástico acaba por ser reciclado. É um problema complexo.

Um trabalho de investigação do jornalista Paulo Pena publicado em meados de Maio mostrava que, em Portugal, as metas para a reciclagem em 2030 dificilmente serão atingidas. Estamos a falar de 13% de reciclagem dos resíduos que produzimos – o que corresponde a um atraso "evidente", que "não orgulha o país", reconheceu o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, nesse artigo. O problema, claro, não se cinge a Portugal.

É por isso que, nesta semana, estão reunidos em França mais de 1000 delegados de cerca de 175 países para uma segunda ronda de negociações para discutir um tão falado tratado global para o plástico, que se espera que esteja concluído até ao final de 2024. É a segunda sessão do Comité Intergovernamental de Negociação sobre Poluição Plástica para chegar a um acordo que seja juridicamente vinculativo.

A produção e consumo de plástico não param de crescer. No início dos anos 2000, "a quantidade de resíduos de plástico que produzimos aumentou mais numa só década do que nos 40 anos anteriores", compara o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUA). Hoje, são mais de 400 milhões de toneladas produzidas todos os anos. Sublinhe-se: todos os anos . E muito deste plástico não é reciclado e acaba por ser indevidamente descartado. Dois terços destes plásticos têm uma vida útil curta, tornando-se lixo num ápice. O oceano é dos que mais sofrem com estes ciclos de produtos descartáveis: a cada minuto, é deitado ao oceano o equivalente a um camião do lixo repleto de plástico. Estes produtos podem fragmentar-se, transformando-se em microplásticos, que já foram detectados por quase todo o mundo, incluindo no corpo humano.

O uso excessivo que fazemos dos plásticos, a reciclagem (possível) que é feita e a poluição deste material tão barato e maleável (que faz com que seja tão usado) são temas que temos acompanhado no Azul. Além da poluição, os plásticos contribuem também para as emissões de gases com efeito de estufa, já que são produzidos a partir de combustíveis fósseis. É daí que vem a necessidade do acordo internacional vinculativo para "fechar a torneira" dos plásticos. A jornalista Clara Barata contava-nos isso mesmo: o objectivo das Nações Unidas é que se consiga reduzir em 80% a poluição por plástico até 2040, com tecnologias que já existem hoje. Sabemos que o problema não é de agora e que não vai ter fim em breve – mas quanto mais tarde chegar a solução, mais difícil o remendo.