O novo desenho do país à boleia do novo aeroporto

Um investimento com a envergadura do novo aeroporto de Lisboa é muito mais do que a escolha de um lugar ou de um tipo de infraestrutura. O gigante que se vai erguer nas planícies da margem sul do Tejo vai mudar a região envolvente, vai mudar a Grande Lisboa e vai ter impactes no modelo de desenvolvimento de todo o país.

E quanto ao resto do país? O que significa esta escolha? Que mudanças podemos esperar no país?

Neste P24, ouvimos a geógrafa Teresa Sá Marques, uma das grandes especialistas nacionais em planeamento e desenvolvimento regional.

