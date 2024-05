Campo de Tiro da Força Aérea pode ir de Alcochete para Mértola

Força Aérea já fez no passado vários estudos sobre deslocalização do Campo de Tiro de Alcochete e implicações para a Base Aérea do Montijo.

Desde 2007 que a serra que divide Mértola e Serpa surge como o destino provável para o novo campo de tiro que deverá substituir o de Alcochete, cujo terreno vai albergar o novo aeroporto internacional de Lisboa. A 22 de Novembro de 2007, o PÚBLICO noticiou o desagrado dos autarcas de Mértola, Jorge Pulido Valente, e de Serpa, João Rocha, aquando da visita de um representante do Ministério da Defesa que pretendia "identificar terrenos para eventual utilização militar". A Força Aérea chegou a confirmar, nessa mesma altura, à agência Lusa, que um novo campo de tiro, para substituir o de Alcochete, poderia ser instalado nestes concelhos alentejanos. A localização, um terreno na margem esquerda do Guadiana, que liga Serpa a Mértola e se situa perto do Pulo do Lobo, terá sido escolhida devido à baixa densidade demográfica.