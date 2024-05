Na aldeia mais próxima do futuro aeroporto teme-se a mudança: “Deixamos a pacatez e vem o barulho”

Em Santo Estêvão, há um misto de opiniões sobre os impactos do novo aeroporto: há quem espere mais emprego e melhoria das infra-estruturas mas também quem receie o ruído e o aumento do custo de vida.

É a conversa dos últimos dias em Santo Estêvão: o Governo anunciou que o futuro aeroporto do país vai ser construído a uns oito quilómetros desta aldeia do município de Benavente, no Campo de Tiro. “O melhor é guardarmos os terrenos e esperar até que comecem a construir o aeroporto para depois os vendermos”, brinca Lina Norte, em amena cavaqueira no snack-bar Sede da Bola. O grupo que a rodeia ri-se.