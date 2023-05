Quinta na TV: Casa Flutuante, crise na habitação e animação para a petizada

CINEMA

Gran Torino

Fox Movies, 21h15

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood, segue um veterano da Guerra da Coreia, um homem solitário, inflexível e amargo que, para além da cadela, só confia na sua arma. O seu bairro é agora habitado sobretudo por imigrantes asiáticos que ele despreza. Um dia, um dos jovens vizinhos é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. É o improvável início de uma amizade que mudará as suas vidas.

Casa Flutuante

RTP1, 23h54

O filme de José Nascimento narra a história de Araci, mulher indígena da Amazónia que, depois de uma tragédia às mãos de fazendeiros, vem viver para Mértola com o marido e a neta, onde procura manter os rituais e valores das suas raízes. Rodado entre os dois países e co-escrito por Nascimento e Ana Pissarra, tem banda sonora de Flak e é interpretado por Carolina Virguez, Inês Pires Tavares, Bernardo Mayer, Carla Maciel e Vítor Norte.

Farta de Mim Mesma

Filmin, streaming

No dia em que se estreia nas salas de cinema, chega também à Filmin a comédia negra de Kristoffer Borgli que alia narcisismo, autodestruição e obsessão pela fama, na figura de uma mulher (Kristine Kujath Thorp) que, para chamar a atenção, vai ao ponto de se desfigurar propositadamente.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Na reportagem de hoje, a jornalista Filipa Simas debruça-se sobre A vida das pessoas comuns para retratar o drama de encontrar ou manter um tecto. A crise na habitação e o seu impacto real é exemplificada por famílias que se deparam com rendas absurdas, negócios ilegais, casas sem condições, falta de apoios e, no limite, o desespero de não terem onde morar.

DOCUMENTÁRIO

Rosas de Ermera

RTP2, 11h21

Em 1939, os irmãos João e José Afonso dos Santos vão de Moçambique para Coimbra estudar. Já os pais, o juiz José Nepomuceno Afonso e Maria das Dores, e a filha mais nova do casal, Maria, viajam para Timor-Leste, onde o pai foi colocado. A eclosão da II Guerra Mundial irá separar a família durante anos, com os pais e Maria a serem eventualmente internados nos campos de concentração criados pelos japoneses.

É um capítulo “perdido” na grande história da relação entre Portugal e Timor, que o realizador Luís Filipe Rocha aqui documenta. É também uma página pouco conhecida da vida do ícone da música portuguesa José Afonso (1929-1987). A RTP2 emite-a em duas partes, com continuação amanhã.

INFANTIL

SuperKitties

Disney Jr., 8h05

Estreia. Bitsy, Ginny, Sparks e Buddy são quatro gatinhos com uma actividade paralela à de animais de estimação adoráveis: sempre que alguém ameaça outros patudos (ou seus humanos), transformam-se em supergatos cheios de poderes, engenhocas e vontade de tornar o mundo um lugar mais seguro e – porque não? – mais fofo. A série animada fica em exibição diária.

Bailarina (VP)

Panda, 10h

Paris, 1880. Felícia vive num orfanato e sonha ser bailarina. Um dia, foge com Victor, o melhor amigo (e inventor), e inscreve-se na exigente escola da Ópera de Paris. Co-realizado por Éric Summer e Éric Warin, este filme de animação segue um argumento de Summer, Carol Noble e Laurent Zeitoun. Mia Rose, Miguel Cristovinho, Cifrão, Sara Prata, Bruno Ferreira, Mafalda Vilhena, Margarida Carvalho e Vítor Norte emprestam as vozes à versão lusa.

Snoopy e Charlie Brown: Peanuts - O Filme (VP)

Hollywood, 18h10

Charlie Brown, Lucy, Snoopy e companhia são os protagonistas deste filme de 2015 em que as novas técnicas de animação se combinam com a fidelidade às tiras da banda desenhada original criada nos anos 1950 por Charles M. Schulz. A realização é de Steve Martino; o argumento, de Craig e Bryan Schulz (filho e neto de Charles M. Schulz).

O filme faz parte de uma maratona de celebração do Dia Mundial da Criança. Começa às 15h15 com o primeiro filme da saga pré-histórica A Idade do Gelo, prossegue às 16h35 com sequela A Idade do Gelo 2: Descongelados e passa ainda pel’O Livro da Vida (19h45) e Sozinho em Casa III (21h30).