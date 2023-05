Uma centena de produtores celebra o vinho no Douro Wine City

O evento Douro Wine City decorre entre 8 e 11 de Junho, no Peso da Régua, conta com a participação de 100 produtores e quer promover os vinhos produzidos na região demarcada, anunciou hoje a organização

A iniciativa está inserida no Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 e realiza-se no mesmo fim-de-semana em que a cidade do Peso da Régua, no distrito de Vila Real, acolhe as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A terceira edição do Douro Wine City é organizada pelo município do Peso da Régua, com o apoio da Essência do Vinho, e conta com a participação de cerca de 100 produtores de vinho do Porto e Douro.

O evento tem como objectiva a divulgação dos "melhores vinhos" que se produzem na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro.

Para além das provas de vinhos, ao longo de quatro dias o público pode assistir a vários concertos, participar em "showcookings" de chefes de cozinha como Hernâni Ermida, Nuno Matos e Luís Américo, em degustações, ou nas "Conversas sobre o Vinho" com Manuel Moreira (sommelier e crítico de vinhos da Revista de Vinhos).

Estas "Conversas" vão abordar temas como "A frescura do Douro de Altitude", "À mesa com vinho do Douro", "Vinho do Porto, tradição e mestria no paladar", "Vinhas Velhas, mergulhar num universo de emoções", "A que sabe a Touriga Nacional do Douro?", "A gastronomia certa para Vinho do Porto" , "A prova de vinhos sem segredo" e "Varietal ou blend, solista ou orquestra, as várias tonalidades do Douro".

Segundo a organização, a "Ferreirinha" e o "Barão de Forrester", interpretados por atores do Grupo de Teatro da Universidade Sénior do Peso da Régua, marcarão presença na abertura do evento ao público, no dia 8 de Junho, acompanhados pelas Tocatas do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim e do Rancho Folclórico de Loureiro que, em conjunto, irão interpretar três temas relacionados com o Douro.

O evento conta com dois palcos, um interior e outro na praça da restauração, estando previstas as actuações do grupo Chulada da Ponte Velha, Cláudio César Ribeiro Trio, Andor Violeta, Paulo Gomes Duo e Funk Flamenco Quarteto.

No Dia de Portugal, que se celebra a 10 de Junho, o MA Trio subirá ao palco interior e, depois, actua a fadista Cláudia Madeira, no palco da restauração, terminando com o concerto pela Banda Conjunta das Forças Armadas, no palco exterior do auditório da Régua.

No domingo, último dia do evento, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios do 3.º Concurso dos Vinhos do Douro, promovido pela Confraria de Vinhos do Douro.

O Douro Wine City insere-se na Cidade Europeia do Vinho que, em 2023, coloca em destaque todo o Douro e os 19 municípios agregados na Comunidade Intermunicipal (CIM).

A programação da Cidade Europeia do Vinho inclui a realização de mais de 600 actividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, workshops, espectáculos e provas de vinhos.