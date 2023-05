Consideração, fumo e respeito

Todos temos direito a igual consideração e respeito por parte de quem age e decide. É fácil a parte da preocupação, ou consideração. Basta que se atenda ao bem dos outros e não só ao bem próprio. Pelo menos em teoria é fácil. Se nos ficássemos pela consideração, seria quase sempre proibido fumar, porque fumar quase nunca faz bem a ninguém. A parte do respeito é difícil mesmo em teoria. É preciso aceitar os outros na sua individualidade, na sua capacidade de determinar o seu bem, na sua vontade, mesmo quando esta assenta no erro, no capricho ou no vício. Fernando Pessoa é que apanhou este traço da humanidade: sem a loucura, não se é mais do que uma besta sadia. E a saúde não é critério para se merecer respeito. Pessoa fumava, claro.

