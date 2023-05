O sherpa recordista de subidas do Evereste: “Não há futuro no Nepal”

Kami Rita Sherpa tinha estado no topo do mundo apenas alguns dias antes, exultante por ter atingido o cume do Monte Evereste pela 28ª vez, um recorde.

O alpinista nepalês foi recebido como um herói no seu regresso a Katmandu, mas toda essa alegria parece tê-lo abandonado, enquanto analisava os altos e baixos da vida a partir de uma poltrona na pequena e limpa sala de estar do seu apartamento arrendado, enquanto a sua mulher servia chá.

"Não há futuro no Nepal", disse o pai de dois filhos, de 53 anos, à Reuters este fim-de-semana.

"Porquê ficar aqui?", perguntou, falando na sua língua materna, o nepalês, e com um pouco de inglês. "Precisamos de um futuro para nós... para os nossos filhos."

Foto Kami Rita Sherpa NAVESH CHITRAKAR

Usando um boné de basebol com a expressão "Homem do Evereste", e com a cara enegrecida pelas queimaduras do vento e da neve, Kami Rita está claramente orgulhoso dos seus feitos. Mas também está grato pelo facto de o dinheiro que ganhou como guia de expedições de montanha o ter ajudado a mudar-se para a capital do Nepal, permitindo assim que os seus filhos possam receber a educação a que ele nunca pôde aceder.

O seu filho, de 24 anos, está a estudar turismo e a sua filha, de 22 anos, está a tirar um curso de Tecnologias da Informação.

"Isto não teria sido possível se eu tivesse continuado em Thame e não tivesse começado a escalar", disse Kami Rita, que abandonou a escola na sua aldeia de montanha quando tinha cerca de 12 anos.

Foto Os jovens sherpas só querem emigrar, não escalar, diz o veterano EPA/NARENDRA SHRESTHA

Os prémios e os certificados do Guinness World Record enchem a vitrina atrás dele e os posters de Kami Rita no Monte Evereste adornam as paredes, mas, ainda assim, ele fala de emigrar para os Estados Unidos para encontrar novas oportunidades para a sua família.

Kami Rita nasceu na mesma aldeia dos Himalaias que Tenzing Norgay, o sherpa que, juntamente com o neozelandês Sir Edmund Hillary, atingiu o primeiro cume do Monte Evereste há 70 anos.

Foto Kami Rita Sherpa REUTERS/Navesh Chitrakar

A aldeia de Thame situa-se em Solukhumbu, uma região que se tornou uma meca para os alpinistas desde a primeira ascensão bem sucedida, a 29 de Maio de 1953.

Situado na fronteira com o Tibete chinês, a coroa de glória de Solukhumbu é o Monte Evereste, o pico mais alto do mundo, com 8.849 metros, mas também alberga o Lhotse (8.516 metros), o Malaku (8.481 metros), o Cho Oyu (8.201 metros), o Gyachung Kang (7.952 metros) e o Nuptse (7.855 metros) - todos nomes que qualquer alpinista de topo gostaria de ter no seu currículo.

Os sherpas, um grupo étnico que vive na região do Evereste, foram sempre a espinha dorsal das expedições de montanha. Arranjam cordas, escadas, transportam cargas e também cozinham, ganhando entre cerca de 2300 e 14000 euros, ou mais, dependendo da experiência, durante uma única expedição.

Uma arte e profissão em extinção?

Mas os jovens sherpas, segundo Kami Rita, estão a afastar-se desta vida.

"A nova geração de sherpas não quer escalar. Querem ir para o estrangeiro em busca de uma carreira melhor", afirma. "Dentro de 10 a 15 anos, haverá menos sherpas para guiar os alpinistas. Actualmente, o seu número já é muito reduzido".

Muitos guias sherpas de renome deixaram o Nepal em busca de melhores oportunidades no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos. De facto, o famoso Tenzing Norgay também emigrou, mas apenas para a vizinha Índia, onde trabalhou numa escola de alpinismo.

Foto Kami Rita Sherpa a celebrar o Dia Internacional do Monte Evereste, esta segunda-feira, à frente das estátuas de Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa EPA/NARENDRA SHRESTHA

Foto Kami Rita Sherpa, 53 anos, a ser celebrado pelo seu recorde REUTERS/Navesh Chitrakar

A escalada e o trekking atraem milhares de estrangeiros ao Nepal todos os anos, contribuindo com mais de 4% para a economia de 37 mil milhões de euros. O país ganhou 5,5 milhões de euros em taxas de autorização - 5 milhões só do Monte Evereste - durante a época de Março a Maio deste ano.

Os funcionários das empresas de turismo de montanha calculam que mais de 500.000 pessoas estão empregadas no turismo, mas muitas permanecem economicamente vulneráveis nesta nação empobrecida de 30 milhões de pessoas.

"O Governo faz pouco pelo bem-estar dos sherpas", disse Kami Rita, instando as autoridades a lançarem esquemas de bem-estar, como um fundo de previdência, benefícios nas reformas e educação para os seus filhos.

Foto O Evereste continua a ser o sonho de muitos Monika Deupala

As expedições que contratam sherpas têm de fazer um seguro de vida para eles, mas o pagamento é de apenas 1,5 milhões de rupias nepalesas (cerca de 11 mil euros). No mês passado, três sherpas morreram ao atravessar a traiçoeira cascata de gelo de Khumbu, no Evereste.

"Isto devia ser aumentado para 5 milhões de rupias (cerca de 35.000 euros)", disse Kami Rita, esfregando suavemente uma nódoa negra na bochecha.