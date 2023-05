Selecção: Toti Gomes é a maior surpresa na segunda convocatória de Roberto Martínez

Defesa do Wolverhampton protagoniza uma das quatro alterações face ao primeiro lote de eleitos do seleccionador nacional.

Duas mexidas face à última convocatória já eram certas, mas Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, fez mais duas alterações nas escolhas dos jogadores que vão atacar os encontros com a Bósnia e a Islândia, referentes à fase de qualificação para o Euro 2024. Toti Gomes, defesa do Wolverhampton, é a maior das surpresas.

Para o embate com a Bósnia, em Lisboa, no dia 17, e com a Islândia, no dia 20, em Reiquejavique, o treinador espanhol chamou 26 jogadores, tal como tinha feito na primeira convocatória. Entre eles contam-se o lateral direito Nelson Semedo e o central/lateral esquerdo Toti Gomes, ambos jogadores do Wolverhampton.

Os Escolhidos ?? Estes são os convocados para os jogos de qualificação para o Europeu! #VesteABandeira pic.twitter.com/X8Za6Dp9hl — Portugal (@selecaoportugal) May 29, 2023

Toti Gomes, de 24 anos, tem tido utilização regular em Inglaterra na presente temporada e já se tornou internacional pelos Sub20 de Portugal. Depois de ter saído directamente do Estoril para o Wolverhampton, em 2020, esteve durante duas épocas emprestado aos suíços do Grasshoppers, antes de começar a impor-se, nesta temporada, na Premier League.

"O Toti é um jogador muito interessante para nós, porque têm diferentes valências. É um central físico, muito forte nos duelos, um jogador canhoto. As suas exibições têm sido muito boas. Não é uma situação de excluir jogadores, mas de incorporar valências diferentes", explicou o seleccionador.

A Toti e a Nelson juntam-se, na lista de novidades, o médio Renato Sanches (que preenche a vaga deixada por João Mário, que no domingo renunciou à selecção) e o avançado do Sp. Braga Ricardo Horta, uma das figuras do campeonato nacional.

João Mário? "É uma decisão pessoal"

A ausência (definitiva) de João Mário foi um dos temas de arranque da conferência de imprensa que decorreu, nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras. "É uma decisão pessoal que precisamos de respeitar. Sempre foi um profissional exemplar", resumiu Roberto Martínez, assumindo como normal que possa haver descontentamento entre os jogadores que têm menos minutos na selecção.

De resto, o técnico espanhol garante que tudo decorreu dentro da normalidade, com um ambiente salutar na concentração para os dois primeiros jogos (triunfos amplos sobre Liechtenstein e Luxemburgo), e que pretende agradecer, em conversa com João Mário, o contributo que deu à selecção nos últimos anos.

Sobre a opção de convocar três laterais direitos para este duplo confronto (João Cancelo, Diogo Dalot e Nelson Semedo), Roberto Martínez foi claro ao enaltecer o rendimento consistente de Semedo ao longo dos últimos "seis meses" e adiantou que a ideia passa por utilizar Cancelo (ou Raphael Guerreiro) como lateral esquerdo - até porque Nuno Mendes tem uma lesão muscular na perna direita.

"O mês de Junho é difícil. Os nossos jogadores estão preparados para fazer uma pausa (sete dias) e depois fazer uma preparação individual para chegar ao estágio com frescura mental e física. Mas, pela minha experiência, o estágio de Junho é delicado", acrescentou, referindo-se à sobrecarga que resulta do final da temporada e ao facto de os jogadores portugueses estarem maioritariamente nos palcos das decisões até muito tarde.

Martínez guardou ainda um comentário para João Neves, jovem médio que se tem afirmado no Benfica e nos escalões mais jovens das selecções. Trata-se de um jogador para o futuro? "O João Neves é presente, é um regalo para a vista. Gosto do João Neves, mas temos a obrigação de não queimar etapas de formação para o jogador. É uma responsabilidade".

Uma responsabilidade (bem mais imediata) é o desafio diante da Bósnia, no dia 17, no Estádio da Luz, e o seleccionador de Portugal alerta para as nuances do adversário. "A verdadeira Bósnia é uma equipa que joga com um espírito muito competitivo. Tem um treinador novo, uma estrutura táctica muito boa para jogadores-chave, como Dzeko. O jogo com a Islândia foi ao nível da equipa, o jogo com a Eslováquia não. Este é um jogo importante e precisamos de estar ao mais alto nível".