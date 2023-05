João Mário despede-se da seleção portuguesa

O médio João Mário disse neste domingo adeus à selecção portuguesa de futebol, segundo anunciou o próprio jogador do Benfica em comunicado, na véspera de Roberto Martínez anunciar os convocados para os jogos com Bósnia-Herzegovina e Islândia.

"Atendendo à fase que atravesso na carreira e depois de profunda reflexão, do foro pessoal, ponderada e honesta, entendo que este é o momento indicado para me despedir da selecção nacional", lê-se no comunicado.

Um dia depois de se ter sagrado campeão nacional pelo Benfica, João Mário disse que "jogar por Portugal sempre foi um privilégio e uma honra importante".

"Uma palavra de agradecimento também aos adeptos portugueses que sempre me apoiaram em todos os momentos em que vesti esta camisola. Sempre estarei na fila da frente a apoiar a selecção nacional. Serei sempre mais um a vibrar com os sucessos da equipa de todos nós. É um momento emotivo e peço que respeitem a minha decisão", declarou.

Pela equipa das "quinas", o médio, de 30 anos, fez 56 jogos e marcou três golos. Integrou a equipa campeã europeia em 2016 e o conjunto que venceu a Liga das Nações, tendo ainda participado nos Mundiais de 2018 e de 2022.

João Mário integrou a primeira convocatória do novo seleccionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, para os jogos com Liechtenstein, no qual foi utilizado nos instantes finais, e Luxemburgo, no qual foi suplente não utilizado.

O médio iniciou o percurso profissional no Sporting, onde se estreou com 20 anos pela equipa principal em 2013, no decurso da época em que os "leões" registaram a pior classificação de sempre (7º). Depois de um empréstimo ao Vitória de Setúbal em 2013-14, conquistou o seu espaço e ganhou preponderância no Sporting de Marco Silva e, no ano seguinte, de Jorge Jesus, antes de rumar ao Inter de Milão em 2016.

A passagem por Itália foi de altos e baixos, sem se conseguir afirmar pelos "nerazzurros". Realizou apenas 69 jogos em três temporadas no plantel, com um empréstimo infrutífero ao West Ham pelo meio.

Depois de uma época de 2019-20 ao serviço do Lokomotiv de Moscovo, foi altura de regressar ao clube de formação. Ainda por empréstimo do Inter de Milão, foi um dos jogadores determinantes para a conquista leonina do primeiro título nacional em 19 anos. Nesse mesmo defeso, rescindiu com o Inter de Milão e mudou-se para o outro lado da Segunda Circular, assinando pelo Benfica, com quem se sagrou este sábado campeão nacional pela segunda vez na carreira.

FPF enaltece "comportamento e entrega exemplar" de João Mário

"A direcção da FPF respeita a decisão tomada pelo João Mário, que connosco viveu o Euro2016 e a Liga das Nações, as duas maiores conquistas da selecção nacional masculina de futebol. O João Mário teve sempre um comportamento e uma entrega exemplares, que agradecemos e nunca esqueceremos", reagiu a Federação Portugesa de Futebol através de uma nota publicada no site oficial do organismo.

Para a FPF, o actual jogador do Benfica "será para sempre uma inspiração para os mais novos".