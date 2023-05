Guilherme Boulos: esquerda precisa de “integração de meios” contra a extrema-direita

Foi candidato à presidência em 2018, é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e líder da bancada do Partido Socialismo Liberdade (PSOL) na Câmara dos Deputados, vai candidatar-se a prefeito de São Paulo em 2024 com o apoio de Lula da Silva. Este fim-de-semana, esteve presente na convenção nacional do Bloco de Esquerda, partido da família do PSOL em Portugal. Em entrevista ao PÚBLICO, Guilherme Boulos, que apoia o Governo de Lula da Silva, reflecte sobre os desafios da esquerda e o combate à extrema-direita.

