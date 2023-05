Erdogan lidera contagem depois da eleição mais importante do século turco

No poder há 20 anos, primeiro como primeiro-ministro, depois como Presidente que controla todos os órgãos de soberania e 90% dos media, Recep Tayyip Erdogan teve pela primeira vez de fazer campanha numa segunda volta das presidenciais. Com as urnas fechadas e a contagem a decorrer a um ritmo bastante superior ao que aconteceu a 14 de Maio – quando havia quatro candidatos e os turcos tinham ainda votado para eleger os membros da Grande Assembleia Nacional –, o chefe de Estado acredita que já venceu.

Os primeiros resultados em todas as eleições turcas das últimas duas décadas beneficiam sempre Erdogan e o seu AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento, conservador-islamista) por virem de regiões onde ele é especialmente popular, pelo que a diferença para o candidato da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, que começou muito atrás do Presidente, deverá continua a diminuir. Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, que acompanha o trabalho do Supremo Conselho Eleitoral (YSK) e divulga os dados para todos os outros media, com 55% dos votos contados, Erdogan soma 55,8%, enquanto Kiliçdaroglu reúne 44,2%.

Mas segundo a contagem alternativa da Agência rival, a Anka, com 41% dos votos contados, Erdogan surge ligeiramente atrás, com 49,14%, enquanto Kiliçdaroglu lidera, com 50,86%. Na primeira volta, os resultados das duas agências começaram por ser bastante diferentes mas foram-se aproximando ao longo da contagem. Ao contrário que acontece com a Anadolu, a Anka, próxima da oposição, contará primeiro os votos mais favoráveis a Kiliçdaroglu, por ser nestas regiões que tem mais gente nos locais de voto.

Seja como for, vários analistas sublinham que se esperava uma diferença maior entre os candidatos e dizem que será preciso esperar por resultados oficiais e finais.

Tal como na primeira volta, mais de 400 mil pessoas voluntariaram-se para acompanhar a contagem (entre apoiantes da oposição e pessoas mobilizadas por organizações não-governamentais) e garantir que não se repete a adulteração dos resultados que a oposição diz ter acontecido no referendo de 2017, que instituiu o presidencialismo, e nas eleições municipais de 2019. Há 193 mil assembleias de voto espalhadas por todo o país e mais de 64 milhões de eleitores.

Kiliçdaroglu, presidente do CHP (Partido Republicano do Povo), formação de centro-esquerda e principal bastião do laicismo e do kemalismo (herança de Mustafa Kemal Atatürk, primeiro Presidente da Turquia), foi apoiado pela mais vasta coligação alguma vez formado no país, uma aliança de seis partidos (na segunda volta, uniu-se mais um, o Partido da Vitória) que vai da esquerda à extrema-direita e inclui islamistas radicais, somando ainda o apoio do principal partido pró-curdo, o HDP (Partido Democrático do Povo).