Amnistia diz que o tratamento das mulheres no Afeganistão pode constituir crime contra a humanidade

Um relatório elaborado pela Amnistia Internacional (AI) e pela Comissão Internacional de Juristas (ICJ) defende que a discriminação e a repressão dos taliban das raparigas e as mulheres do Afeganistão, desde que tomaram o poder, em Agosto de 2021, na sequência da retirada das tropas ocidentais do país, devem ser investigadas ao abrigo do direito internacional como possíveis crimes contra a humanidade, nomeadamente crimes de perseguição de género.

