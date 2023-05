The Old Oak, de Ken Loach, e La Chimera, de Alice Rohrwacher, encerraram a competição da 76.ª edição de Cannes.

The Old Oak, de Ken Loach, e La Chimera, de Alice Rohrwacher, encerraram a competição da 76.ª edição do Festival de Cannes. Loach dissera que Sorry we Missed you (2019) seria o seu último filme. Concretizou diferente: The Old Oak é que o será.