Mecanismo de prevenção critica falta de videovigilância para “salvaguardar” detidos nas esquadras

Mecanismo Nacional de Prevenção quer suspensão do uso das celas do comando da PSP de Setúbal. Nas esquadras não deve haver “tratamento menos digno” do que nas prisões, diz.

As celas existentes no comando da PSP de Setúbal não reúnem as condições mínimas para que a permanência de pessoas ali detidas seja “segura e digna”; nelas estão concentrados vários dos problemas identificados de forma mais pontual noutras instalações de detenção da PSP e por isso o Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), ligado à Provedoria de Justiça, recomenda a suspensão do seu uso até que as condições sejam melhoradas.