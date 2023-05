P24. Costa ensaia estratégia “há os populistas e depois há o PS”. Análise de Ana Sá Lopes

Em quatro horas de debate, o primeiro-ministro não se desviou um milímetro da sua tese em defesa da legalidade da actuação do SIS [Serviço de Informações de Segurança] na recuperação do computador do ex-adjunto do Ministério das Infra-Estruturas, e legitimou a versão dada por João Galamba na comissão de inquérito. Neste P24 ouvimos a conversa entre Ana Sá Lopes e David Pontes.

