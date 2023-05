Carro choca contra os portões de Downing Street. Condutor foi detido

As autoridades detiveram o condutor do carro por suspeitas de condução perigosa. Não há registo de feridos ou de danos no portão.

Um carro colidiu, esta quinta-feira, contra os portões frontais de Downing Street, onde se localiza a residência oficial do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. A informação foi avançada pela polícia de Londres, que acrescentou que uma pessoa tinha sido detida por suspeitas de condução perigosa.

As imagens da cadeia de televisão BBC mostraram o veículo a atravessar a rua em direcção a Downing Street e a aproximar-se do portão a baixa velocidade. Aparentemente, o portão não terá ficado danificado.

Uma testemunha ocular que recusou identificar-se descreveu o condutor como um homem branco com, estimou, cerca de 50 anos.

"Por volta das 16h20, um carro colidiu com os portões de Downing Street, em Whitehall. As autoridades armadas detiveram o homem no local por suspeitas de dano criminoso e condução perigosa", escreveu a polícia em comunicado. "Não foram reportados ferimentos." Segundo as autoridades, já estarão a ser feitos inquéritos para apurar o sucedido.

O gabinete de Sunak recusou-se a comentar.

A polícia colocou um cordão para limitar o trânsito ao longo da Whitehall, uma estrada principal que passa por Downing Street, onde vários departamentos governamentais estão situados.

O nível de ameaça terrorista na Grã-Bretanha é "substancial", o que faz com que um ataque seja considerado provável.

"Muitas crianças fugiram e a polícia começou a apontar as armas para a pessoa no interior [do carro]", afirmou Simon Parry, de 44 anos, que estava a protestar em frente a Downing Street e observou o incidente.