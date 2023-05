Três provas de vinhos memoráveis para o currículo da Casa

No Vinho da Casa foram 21 vinhos do Porto, vinhos brancos e tintos, escolhidos para uma plateia de interessados. Foram viagens no tempo, por entre encontros com vinhos raros e de classe mundial.

Três provas, 21 vinhos de classe superior, vindimas desde o remoto ano de 1888 até à actualidade, dois masters of wine a conduzi-las, dezenas de enófilos convictos e quase todos os produtores do Vinho da Casa presentes: se o salão de degustação propiciou a oportunidade rara de permitir a prova de vinhos que se encontram fora do mercado, as três masterclasses do evento, dedicadas ao vinho do Porto, aos brancos e aos tintos foram, naturalmente, ainda mais longe. Se é normal conceber a existência de rótulos de sonho que alimentam a paixão pelo vinho, as masterclasses trouxeram alguns deles aos sentidos das pessoas presentes.

A começar, logo no primeiro dia, uma prova de vinho do Porto. Sendo o evento na cidade, “é normal que se convoque um dos seus maiores emblemas”, nas palavras de Manuel Carvalho, o jornalista que orientou a prova. A ideia fundamental era um saudável confronto entre os dois principais estilos do vinho do Porto, os tawnie e os ruby. Para constituir a primeira equipa, formada por vinhos que crescem em cascos de madeira, convocaram-se o Ramos-Pinto 30 anos, o Taylor’s 50 anos e o ABF (acrónimo de António Bernardo Ferreira) da Quinta do Vallado de 1888; para os ruby, que evoluem em garrafa, foram chamados o Graham’s Vintage de 2005, o Noval Vintage de 1994 e o Ferreira Vinhas Velhas de 2016.

Mais do que um confronto de identidades, o que esteve em causa nesta prova foi a natureza de um vinho que, partindo de uma mesma origem, apresenta facetas diferentes em função da idade sem perder a alma comum. Num e noutro caso, o tempo vai sublimando o poder da fruta e da estrutura original para chegar a diferentes estágios de evolução. Nos vintages, as datas estavam baralhadas pelo poder do vintage mais velho, pela elegância do Noval dos anos de 1990 e de novo pelo poder do mais jovem. Nos tawnies, o tempo promove a evaporação da água e a concentração, pelo que o ABF do século XIX estava particularmente poderoso e intenso.

Foto Peter Richards Jose Sérgio

Nos brancos, a prova dirigida por Dirceu Vianna Júnior, um master of wine brasileiro, começou na vindima de 2020 (Loureiro Private de Anselmo Mendes e Coche da Niepoort) e viajou até um Bágeiras de 1994. Anselmo explicou a sua paixão pela casta Loureiro e Daniel Niepoort deu conta da magia que as vinhas velhas do Douro entregam aos brancos produzidos em zonas mais altas. Seguiu-se um encontro e uma discussão sobre a casta Encruzado, com um Villa Oliveira de 2019 da Casa da Passarella, sem dúvida um dos melhores representantes do potencial desta uva do Dão.

Susana Esteban levou à prova um extraordinário Procura de 2013, da serra de São Mamede, Alentejo. Uma década depois, o vinho revela uma surpreendente frescura e nervo, servindo como antecipação para que o Pêra Manca de 2007 da Fundação Eugénio de Almeida reafirmasse (se fosse caso disso) o potencial dos brancos do Alentejo para crescer em garrafa. Sobre esta questão dos brancos e do envelhecimento, a Bairrada costuma oferecer menos dúvidas e o Bágeiras de 1994 apresentou-se a um nível superior.

Foto Dirceu Vianna Jr Jose Sérgio

Na prova dos brancos, coube ainda um lugar de destaque ao Barbeito Verdelho de 1981, um Madeira de grande categoria para expressar não apenas o potencial das castas brancas nacionais, como o lugar singular que os grandes vinhos do arquipélago ocupam no mapa nacional.

A acabar, no último dia do evento, os tintos. Nem mais nem menos do que oito tintos de topo que produziram uma prova memorável. O ano de entrada começava em 2015, com o Honoré da Quinta do Crasto e o Dona Maria Grande Reserva de Júlio Bastos, e a prova viajou até 1992 com um Reserva Especial da Casa Ferreirinha feito exclusivamente com Touriga Nacional. Pelo meio, a masterclass passou por um magnífico Quinta da Manoella Vinhas Velhas de 2012, da Wine and Soul, por um Vale Meão de 2011 que confirma o perfil e os pergaminhos da marca mais de uma década depois de nascer, um Quinta do Ribeirinho de 2005, um vinho de uma vinha de pé-franco (sem porta-enxertos americanos, como era norma da viticultura europeia antes de o insecto filoxera arrasar as vinhas do continente no último quartel do século XIX), de Luís Pato, um Gloria Reynolds de 2002 e um Herdade do Mouchão Tonel 3-4 de 2001.

Foto Vinho da Casa Rui Oliveira

Peter Richards, o master of wine britânico que orientou a prova, confessou que aproveitaria o momento para saber mais sobre os vinhos de Portugal. A lição não poderia ser melhor. Não apenas pela diversidade garantida pelas diferentes regiões presentes ou pelos produtores, mas também pelas castas e pela prodigalidade de cada ano presente. Nesta como nas provas anteriores, ouviram-se palmas no final. Seriam merecidas pelos produtores, mas tinham certamente como destino os grandes vinhos em cena.