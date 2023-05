Ron DeSantis formaliza candidatura à Casa Branca

O governador republicano da Florida, Ron DeSantis, anunciou formalmente a sua candidatura à Casa Branca nesta quarta-feira na rede social Twitter.

"A nossa fronteira é um desastre. O crime infesta as nossas cidades (...) Precisamos de coragem para liderar e de força para ganhar. Eu sou o Ron DeSantis e candidato-me a Presidente para liderar o grande relançamento americano", anunciou o republicano num vídeo divulgado na plataforma.

O anúncio não aconteceu sem percalços. Estava previsto que DeSantis fizesse o anúncio numa transmissão áudio em directo com Elon Musk, o dono multimilionário do Twitter, mas problemas técnicos atrasaram o início da conversa no Spaces, a ferramenta de conferências em directo daquela rede social.